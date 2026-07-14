iPhone储存空间不够用？批量截图逼爆相簿容量 3招轻松清理旧图+释出手机空间

iPhone容量大小由128GB至1TB不等，储存空间越大，售价亦相对昂贵。部份用家或因考虑售价而选择容量较小的iPhone型号，惟不时会因手机储存空间不足而烦恼。除了清理平日少用的应用程式，原来日常与朋友分享的截图同样会「逼爆」相簿容量，下文教3招减少截图占用空间，以及清理旧图的方法，助大家轻松释出手机空间，即睇下文详情！

iPhone储存空间不够用？批量截图逼爆相簿容量

日常看到有用资讯或是帖文，不少人都习惯将其截图，并与朋友分享或自己作纪录。不过，将截图分享给朋友之后，其实该图片已没有用途，长期下来手机会累积了大量截图，同时开始占用大量手机储存空间，甚至导致手机容量长期不足，影响日常使用。

3招轻松清理旧图+释出手机空间

如果大家希望日后截图更悭位或有效清理旧图的话，可以尝试以下3个做法：

截图不留痕迹：想分享截图给朋友时，可以于截图时直接点击右上角的「分享按钮」，然后直接传送给指定联络人。此外，用家可按下右上角的「✓」，选单出现「复制并删除」的选项，随后再根据个人需要将截图内容复制到备忘录或通讯软件内贴上传送，此做法并不会将截图保存于iPhone相簿内。 网页版整页截图：使用手机浏览器时，如看到想截图的内容时，难免一连截取多张图片再分享。如使用Safari浏览器，可以于编辑介面中点击「整页」选项，iPhone会自动将整个网页生成为一张长长的截图，并可直接保存成PDF档案，以免占用相簿空间。 定期清理旧截图：如果发现相簿已累积大量旧截图，用家可以于照片App内点击「选集」，再拣选「媒体类型」找出「萤幕截图」一项。进入「萤幕截图」页面后，可点击右上角的「选择」，再按左上角的「全选」，最后再按「垃圾桶」按击删除截图。如想保留部份截图，可手动点击取消选取，最后再到照片App内的「最近删除」清除全部照片，即可释放储存空间。

文:RY