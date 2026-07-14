综援改领职津｜综援户10月起改领职津 最多赚$4.5万现金奖励 即睇领取资格+派发时间

综援转职津｜为鼓励具工作能力的综援人士持续就业，政府将推出由关爱基金资助的「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」。合资格住户只要2026年10月1日或之后离开综援并成功过渡至「在职家庭津贴（职津）」，最高可获发$45,000的现金奖励！以下为大家整合计划的申请资格、现金奖励金额及发放安排等重要资讯。

综援户10月起改领职津 最多赚$4.5万现金奖励

政府将推出由关爱基金资助的「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」

合资格住户只要2026年10月1日或之后离开综援并成功过渡至「在职家庭津贴（职津）」，最高可获发$45,000的现金奖励

「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」为期三年，旨在鼓励有工作能力的综合社会保障援助（综援）人士自力更生。计划由在职家庭及学生资助事务处辖下的在职家庭津贴办事处（职津办）负责推行。合资格住户在指定期间内离开综援计划并持续申领职津，即可额外获发现金奖励。

申请「综援住户过渡在职家庭津贴试验计划」需要具备甚么资格？

要获得「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」现金奖励，住户必须同时符合多项资格要求。首先，基本门槛是住户中（不论是申请人或住户成员）必须有最少一名在2026年10月1日或之后离开综援计划的人士，并于2026年10月至2029年9月期间申领「在职家庭津贴」。

在就业要求方面，申请人须藉著持续工作，获批最少连续两期职津申请，并确保在该12个申领月份中，最少有10个月成功获批职津。最后，在厘定现金奖励资格的职津申领月份期间，除了离开综援当月之外，住户的所有成员均必须为非综援受助人。

现金奖励金额及派发安排

现金奖励总额最高为$45,000，将分为三次发放。不论住户人数多寡及获批的职津金额，现金奖励均会划一派发，不受影响：

第一笔 ($10,000)：成功达到连续获发两期职津要求后发放（最早预计于2027年年底获发）。

第二笔 ($15,000)：如住户于次年持续工作并继续符合上述资格要求，即可获发第二笔奖励。

第三笔 ($20,000)：如住户于第三年持续工作并继续符合上述资格要求，即可获发第三笔奖励。

派发方式：所有款项将直接存入申请人申领职津时所填报的指定银行帐户。

简易申请程序 毋须额外登记

「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」的申请程序非常简便。所有类别的综援住户均可参与，过程完全毋须另行登记，亦不需要填写或递交任何额外的计划登记表。住户只需按照一般程序，正常填写并提交「在职家庭津贴」申请即可。

职津办会在政府内部直接与社会福利署进行自动化的资料比对，以识别潜在的合资格住户。一旦确认相关资格，职津办便会主动向这些合资格住户发出通知信，详细说明领取现金奖励的具体要求及相关详情。

2大情况或失去领取奖励资格

在申请及过渡期间，申请人需留意以下特殊情况，以免失去领取奖励的资格：

重返综援计划：一般而言，如住户在获发现金奖励后重返综援计划，即使日后再次离开综援并加入职津，亦将不再符合领取余下现金奖励的资格。 家庭成员变动：若在职津申领月份内住户成员组合有变更，只要该住户中仍有「合资格的前综援人士」，便会视作继续符合资格。

资料来源：关爱基金