赛马会照顾者中心免费登记！设长者暂托服务 享用咖啡室/健身空间 附地址+开放时间

随著香港老年人口持续增长，照顾者在支援长者居家安老方面扮演重要角色，然而他们往往承受沉重压力。香港赛马会于2023年透过其慈善信托基金策划「赛马会护老导航照顾者支援计划」，在全港设立10个照顾者中心，照顾者免费登记成为会员后，可以享用设有专属休息空间，包括咖啡室、健身空间等，部分中心更设有长者暂托服务，全方位支援照顾者的身心健康，即看下文了解地址及开放时间！

赛马会照顾者中心免费登记！设长者暂托服务 享用咖啡室/健身空间

「赛马会护老导航照顾者支援计划」自2023年开展以来，一直致力在社区建立支援网络，让照顾者能有一个「避风港」歇息，同时有机会结识同行者，在照顾历程上互相扶持。现时，计划在全港各区设有10个照顾者中心，照顾者在网站进行免费登记后，即可享用中心内的多元化设施与支援服务。

各区的照顾者中心均设有舒适的咖啡室或专属休息空间，环境温馨明亮，照顾者可以在这里细尝咖啡或花茶，暂时放下忙碌的照顾生活。部分中心亦提供健身空间与复康运动设施，鼓励照顾者透过适量运动释放压力，伸展筋骨。

与此同时，指定照顾者中心提供长者暂托服务，由专业团队暂代照顾长者，让照顾者可以利用这段时间休息，或是处理其他事务。同时，中心也会定期举办各式各样的工作坊和讲座，同时涵盖照顾者与被照顾者的需要，例如舞蹈体验工作坊、情绪调适讲座等，助其建立健康心态。提提大家，长者暂托服务及各类型兴趣活动名额有限，建议照顾者前往或参与前，先致电所属中心查询及预约。

赛马会照顾者中心地址/开放时间/设施与支援服务一览！

赛马会照顾者中心 （石硖尾）

地址：香港九龙深水埗石硖尾南山邨南乐楼203号舖

电话：2976 0888

开放时间：星期一至六 上午9:00 至下午6:00；每月最后星期日 上午9:00 至下午6:00；公众假期休息

设施：专属休息空间、按摩椅、咖啡自助区、震动治疗机

支援服务：护理查询热线、定期举办不同类型活动、灵活暂顾服务

赛马会照顾者中心（大角咀）

地址：香港九龙大角咀通州街135-137号明德中心6楼

电话：2815 7838

开放时间：星期一至六 上午9:00 至下午 5:30；星期日及公众假期休息

设施：咖啡阁（供应咖啡和花茶）、面谈室、资源阁、共学室、「打气打卡区」

支援服务：照顾服务资讯、长者照顾技巧课程、职业治疗服务、「乐龄时光」服务（暂托服务）

赛马会照顾者中心（深水埗）

地址：香港九龙深水埗福荣街181-183号地下G08号舖

电话：3165 8199

开放时间：星期一、二、三、五 早上9:30 至 下午5:30（午休 下午1:00 至 下午2:00）；星期四 下午1:30 至 晚上 9:30（晚休 下午5:30 至 下午6:30）；星期六、日及公众假期休息

设施：开放小厨房、手冲咖啡设备、健身室

支援服务：灵活暂顾服务

赛马会照顾者中心（大围）

地址：香港新界沙田大围新翠商场二楼19号舖

电话：2123 1171

开放时间：星期一至五 上午9:30 至下午 5:30；星期六、日及公众假期休息

设施：按摩椅、茶啡自主区、补眠区

支援服务：举办特定小组（如男士照顾者小组）、暂顾服务、认知训练及运动

赛马会照顾者中心 （马鞍山）

地址：香港新界马鞍山保泰街16号 We Go Mall 1楼103C舖

电话：2123 1933

开放时间：星期一至五 上午9:30 至下午 5:30；星期六、日及公众假期休息

设施：吧台及自主空间（提供书籍 、编织用品、禅绕及绘画工具等）、怡情雅座

支援服务：暂顾服务、认知训练及运动

赛马会照顾者中心（粉岭）

地址：香港新界粉岭新运路33号粉岭中心地下19A商舖

电话：2654 9828

开放时间：星期一 下午2:00 至 晚上6:00 及 晚上7:00 至 晚上10:00；星期二至五 早上9:00 至 下午1:00 及 下午2:00 至 晚上6:00；星期六、日及公众假期休息

设施：专属咖啡室

支援服务：灵活暂顾服务

赛马会照顾者中心（青衣）

地址：香港新界青衣涌美老屋村118号地下

电话：2322 1038

开放时间：星期一至六 上午9:00至下午5:30；星期日及公众假期休息

设施：咖啡室（提供小食及香薰精油）

支援服务：暂顾服务、兴趣活动、简单运动训练、认知训练

赛马会照顾者中心（上水）

地址：香港新界上水龙琛路39号上水广场7楼720-721室

电话：3460 3499

开放时间：星期一至五 上午9:00至下午5:30；星期六、日及公众假期休息

设施：五感疗愈区、按摩椅

支援服务：暂顾服务、五感宝盒认知训练

赛马会照顾者中心（葵芳）

地址：葵芳新都会广场第一座21楼2115-2116室

电话：3595 1918

开放时间：星期一、二、四、六 上午9:00至下午6:00；星期三 下午2:00至下午6:00；星期五 上午9:00至下午1:00；星期日及公众假期休息

设施：专属休息空间（供应花茶）

支援服务：平行小组活动、暂顾服务

赛马会照顾者中心（西湾河）

地址：西湾河鲤景湾观晖阁地下GA19-20号地舖

电话：3464 0077

开放时间：星期一至六 上午9:00至下午5:30；星期日及公众假期休息

设施：五感疗愈区、专属休息空间

支援服务：暂顾服务、兴趣设计暂顾活动

图片及资料来源：赛马会护老导航照顾者支援计划

文：Y