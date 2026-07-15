罗湖按摩店街头拉客乱象？「单拖阿叔」遭职员左右夹击+捉手臂 网民：最好有人同行

近年北上消费热潮不断，不少港人更会选择前往按摩，放松身心。不过，内地商户在街头招揽客人的方式亦再次成为网民焦点。近日，有港人准备由罗湖过关返港时，在罗湖村目击一间「装修睇落好正正经经」的按摩店于街头「拉客」，称当时有一名年约六旬的男途人，突然被一家按摩店的一男一女职员左右夹击，最终被「半推半就」拉进店内，形容情况荒谬，慨叹实体商户生意难做，引起网民讨论。不少人提醒北上要保持警觉，与好友同行，避免跌入消费陷阱。

罗湖按摩店街头拉客乱象？「单拖阿叔」遭职员左右夹击+捉手臂

近年北上消费热潮不断，不少港人更会选择前往按摩，放松身心。（《极度俏郎君》剧照）

有网民在社交平台发文，指日前在罗湖村准备过关回港，途经一间按摩店时，目击一名年约60岁男士在街头行走，突然遭到按摩店的一男一女职员左右夹击。其中，身穿浅绿色背心的女职员毫不客气地拉起男士的手臂，旁边的男职员则在一旁「疯狂落嘴头」一唱一和。在两人的强力攻势下，该名男士最终半推半就进入按摩店。

事主感叹，如今内地的零售及服务业受经济下行影响，生意仍然低迷，就连正规按摩店也要采用这些「拉客」手法，坦言「以前啲正经按摩店边会做到咁肉酸？」又表示全盛时期是客人涌进去按摩店，甚至大堂等位都要大排长龙，惟如今服务员却被逼走到街上招揽客人，惊叹「唏嘘得嚟又觉得大开眼界」。

网民提醒：北上最好有人同行

帖文引来不少网民讨论，有人认为这些画面并非新鲜事，「呢个奇观系30年前嘅深圳城中村已经系常规啦」、「生意竞争大，大舖做广告宣传，小舖就派职员拉客，好正常，一向如此」，认为质与经济下行无关；有网民忆述，90年代于深圳火车站桥底一带，就经常遇到类似的拉客情况，「差点被拉进去按摩」。

有网民则分析相中男士成为目标的原因，「呢条友9成9唔系成日返大陆，又单拖，一定会成为猎物」。不过，有网民提到现时内地的正规按摩店生意仍然极好，周末需要轮候近两小时，「星期六日去骨场，等技师等两个钟」。与此同时，有网民语重心长提醒北上时要保持警觉，避免携带贵重金表、金器及过多信用卡，且与最好与朋友同行，以免面临被强迫消费的风险。

来源：Threads

文：LW