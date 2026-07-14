九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现

完善的社区行人配套对提升居民生活质素至关重要。连接九龙湾淘大商场与东九文化中心的全天候行人天桥于昨日（7月13日）正式开放使用，标志著区内街坊多年的期盼得以落实，大幅提升了出行的便利度，有街坊更形容这是实现了多年的梦想。

九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心

过去，市民若由九龙湾港铁站步行至淘大花园一带，必须先经过行人天桥，再下行至地面横过马路，路线相对转折，与同区直接连接港铁站的商场相比，步程较为繁复。为改善行人的步行体验，全新天桥启用后，市民往返两地便无需再回到地面，使整体路程更为顺畅直接。

前观塘区议员叶兴国于社交平台发文指出，该天桥从初步构思、提出建议到最终落成，过程耗时将近十年。这条全天候有盖的行人天桥由淘大花园的大业主恒隆地产出资建造，并承担后续的日常管理及维修营运责任。他期望日后能彻底解决市民要日晒雨淋，才可以往返九龙湾地铁站的苦况；同时解决大部份淘大区多年来行人挤塞，人车争路的老问题。

街坊：过淘大唔淋雨终于不是梦

对于行人天桥的开通，网民反应热烈且普遍给予高度评价，不少街坊感叹「终于等到」、「过淘大唔淋雨终于不是梦」。此外，有网民特别指出过去在地面横过马路存在一定的危险性。新建的全天候行人天桥不仅令步行过程更加舒适，让行人免受酷热天气影响，亦显著提升了整体的道路安全系数，「咁样好行好多啰，又唔使咁热」。

资料来源：Yip Hing Kwok、viann_ckcheng@Threads、tom_chui@Threads