启德新商场「启点 KEyPoint」料2027年开幕！占地30万呎 港铁站5分钟直达

启德新商场KEyPoint｜随著九龙东发展区日渐成熟，区内商业及民生配套需求与日俱增。香港房屋协会（房协）宣布，位于启德的全新旗舰商场正式命名为「启点 KEyPoint」，总面积达30万平方呎，为房协历来最大型的商场，预计将于2026年落成，并有望于2027年正式开幕，将成为区内全新的重点地标。

启德30万呎新商场「启点 KEyPoint」料2027年开幕！

启德30万呎新商场「启点 KEyPoint」料2027年开幕！

「启点 KEyPoint」地理位置优越，距离港铁启德站B出口仅需约5分钟步程

港铁站5分钟直达 毗邻SOGO双子汇/AIRSIDE

「启点 KEyPoint」地理位置优越，距离港铁启德站B出口仅需约5分钟步程，更毗邻启德SOGO双子汇及AIRSIDE等大型商场，进一步完善启德区内的零售及餐饮版图。

资料显示，「启点 KEyPoint」预计将于2026年落成，并将于2027年正式开幕。商场营运定位跳出了传统零售框架，主打以「凝聚世代」为主题，致力打造一个适合「长、中、青、幼」共融的综合空间。除了设有购物、餐饮及消闲娱乐等区域外，房协特别在各楼层预留了部分舖位予社会创新企业。

在建筑与空间设计上，建筑师以「山‧石」作为设计起点，锐意将九龙东的山脉自然地貌和象征香港的「狮子山精神」融入城市空间；并透过采用花岗岩丰富的层理特质及石英多彩的光芒意象，为启德社区缔造和谐活力。

启点 KEyPoint

资料来源：KEyPoint