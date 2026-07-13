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香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界

生活百科
更新时间：16:33 2026-07-13 HKT
发布时间：16:33 2026-07-13 HKT

近年随著中港两地交流频繁，不少香港地区均出现转变。近日多位网民热议香港多区逐渐「内地化」，并热议3大最似「小深圳」的地区，当中因地理位置最邻近内地的「上水」仅排第三，而夺冠的这一地区更是公认最有深圳氛围，有人直言：「次次一出站都有去咗异世界嘅感觉」，令不少港人感到始料不及。

香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区

网民热议3大最似「小深圳」地区，新界一地区击败上水夺冠（图片来源：星岛图库；示意图）
网民热议3大最似「小深圳」地区，新界一地区击败上水夺冠（图片来源：星岛图库；示意图）

近年网络不时出现热议香港多区逐渐「内地化」的帖文，不少网民指出除了到处都能听到普通话，连新落成的商场与楼盘设计，甚至在生活环境还是氛围上，都犹如「小深圳」。帖文随即引发热烈回响，网民纷纷列举出多个与深圳氛围极度相似的本港社区，整理出3大地区排名，当中因地理位置最邻近内地的「上水」仅排第三，而夺冠的这一地区更是公认最有深圳氛围，有网民感叹：「唔讲以为返咗深圳。」

第3位：上水

上水被指「成条街听到嘅普通话多过广东话！」（图片来源：星岛图库；示意图）
上水被指「成条街听到嘅普通话多过广东话！」（图片来源：星岛图库；示意图）

因地理位置最邻近内地邻近罗湖与落马洲，上水向来是跨境旅客的交通枢纽。商舖迎合内地消费者的喜好，药房、餐厅服务员熟练地以普通话应对已成家常便饭。网民指出，该区「成条街听到嘅普通话多过广东话！」

第2位：启德

近年发展迅速、涌现大量新楼盘的「启德」则位列第二（图片来源：星岛图库；示意图）
近年发展迅速、涌现大量新楼盘的「启德」则位列第二（图片来源：星岛图库；示意图）

近年发展迅速、涌现大量新楼盘的「启德」则位列第二。不少网民形容，该区与传统港式社区截然不同，区内规划空间感十足，明确分开商场及楼盘，而且设有大范围公共空间，不似香港传统地区有的「逼狭」，反而似深圳新落成的大型商场及发展区，令人感觉「好似深圳南山或者前海」、「启德全个私楼区都系小区feel」、「因为佢楼下𠮶啲地舖商场格局好似内地啲小区，香港传统以来嘅建筑风格唔系咁样」、「启德连啲商场设计都似」

第1位：石门

最受网民认同并夺冠的「小深圳」地区，竟然是位于新界沙田区的「石门」。（图片来源：星岛图库；示意图）
最受网民认同并夺冠的「小深圳」地区，竟然是位于新界沙田区的「石门」。（图片来源：星岛图库；示意图）

最受网民认同并夺冠的「小深圳」地区，竟然是位于新界沙田区的「石门」。有网民指出石门有不少来自内地的食肆小店，此外，京瑞广场一期亦有内地知名超市品牌快马鲜生，及专买水果的鲜味市场等分店，有网民则认为是与商场设计及环境有关系，例如商场对出有一大片公众休憩用地。

大批曾到访该区的网民分享实感，直呼当似足「小深圳」，有人形容「很多中资舖头及大红大绿招牌」，亦有人表示「去亲石门都有一种返咗罗湖嘅感觉」、「次次一出站好似去咗异世界。」、「好似华强北、想像唔到呢度系香港。」更有人指：「入石门买嘢，消费都要讲普通话㗎。」

奥运、屯门、天后亦被点名

除了石门、启德及上水，网民亦有点名其他地区，如奥运、天后、安泰、屯门、粉岭皇后山邨等，有人提及最大原因是因为区内居民主要讲普通话：「出街大部分人讲普通话，开始有啲铺系用简体字」令人有种身处内地的错觉。

图片来源：星岛图片库

文：M

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