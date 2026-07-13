暑假北上必睇！AlipayHK推$9.9当$70用交通卡  另派横琴/罗湖/福田/澳门餐饮玩乐消费券

随著暑假旅游旺季到来，不少港人计划北上深圳、珠海或过大海到澳门短线游。电子支付平台AlipayHK联同大湾区多个地方政府，豪派总值逾千万人民币的消费券！当中，横琴狂派高达¥125现金券，更有$9.9的北上消费交通卡、罗湖及福田餐饮低至9折，绝对是精明旅客不可错过的悭钱大攻略。

AlipayHK全新$9.9北上交通卡 ！ 锁定高铁／跨境直通巴／内地Call车折扣

AlipayHK联手珠海横琴再推千万消费券 狂抢高达¥125折扣

为了让旅程更加顺畅，精明旅客可于出发前以9.9港元购买AlipayHK「北上消费卡」。只需一卡在手，即可获得价值高达港币70元的优惠，涵盖高铁、跨境巴士及内地Call车折扣。无论是乘坐直通巴前往横琴，还是在深圳市内搭车，都能全面节省交通开支。

AlipayHK北上消费卡优惠详情：

活动日期：即日起（自购买日起有效期30天）。

优惠折扣：预载10张优惠券，包括： 3张10港元内地跨境线下消费优惠 1张10港元 Uber Call车优惠 1张7港元及1张5港元滴滴内地打车优惠 1张3港元易乘码优惠 2张2港元北上公交乘车优惠 1张11港元旅行+高铁优惠

领取及使用：于AlipayHK应用程式搜寻「北上消费卡」或于「北上消费」页面购买。

联手珠海横琴再推千万消费券 狂抢高达¥125折扣

珠海横琴近年成为港人短线度假的热门胜地，无论是大型主题乐园还是特色度假村都大受旅客欢迎。为延续去年的热潮，AlipayHK再度与横琴粤澳深度合作区联手，加码推出总值1,000万人民币的消费券。由即日起至8月30日，旅客只需逢星期一早上10时登入应用程式，即可抢合共三款总值¥125的现金券。旅客于当地特色餐厅享用海鲜大餐或购买手信时，均可直接抵扣，非常划算。

珠海横琴：横琴消费券

活动日期：即日起至8月30日期间，逢星期一早上10时起发放。

优惠折扣：面额合共125元人民币，包括「满¥20减¥5」、「满¥100减¥30」及「满¥300减¥90」。

领取及使用：于AlipayHK应用程式搜寻「横琴」进入活动页领券。适用于所有支援AlipayHK支付的横琴消费券参与商户，结账时直接抵扣。

环岛中港通专属车票折扣 购票即减高达$30

另外，为让大众拥有更顺畅抵达目的地的旅程，AlipayHK 特别呈献「环岛中港通跨境巴士车票」惊喜优惠，前往珠海横琴的旅客，可于购票时最高可获 30 港元折扣，让精明消费者从旅程起点开始节省开支。

环岛中港通跨境巴士车票

活动日期：即日起。

优惠折扣：购买车票可享「满100港元减30港元」及「满60港元减5港元」。

领取及使用：于AlipayHK应用程式搜寻「横琴」进入活动页领券，并在「交通」>「直通巴士」的环岛小程序选择路线付款。

深圳罗湖福田揾食攻略 指定餐厅低至9折

若喜欢即日来回深圳寻找美食，罗湖和福田区绝对是港人首选。今次夏季优惠联乘了深圳市罗湖区及福田区商务局，于7月内大派餐饮消费券。旅客领券后，于指定人气餐厅品尝地道烤鱼、特色饮品或精致点心时，即可享有低至9折的星级餐饮优惠，轻松减轻北上觅食的预算，尽情享受大湾区的丰富餐饮体验。

深圳：罗湖、福田餐饮消费券

活动日期：计划于7月内推出。

优惠折扣：指定餐饮商户低至九折优惠。

领取及使用：于活动开始当天在应用程式搜寻「罗湖」或「福田」领券，凭AlipayHK于指定餐饮商户消费即享立减。

澳门消费享立减优惠 兼赚过万会员积分

除了内地城市，澳门亦是港人最爱的快闪目的地。由7月15日至10月16日，平台联同澳门旅游局等机构推出「MACAO, GET, SET, GLOW」活动。游客在澳门感受浓厚的葡式风情及品尝葡挞、猪扒包等美食之余，只要在当地线下合作商户消费并领券，每月可享一次满30港元减20港元的激减优惠！单笔消费满50港元，更可额外赚取10,000 A. Point积分，实行一路买一路赚。

澳门：「跑」游澳门 MACAO, GET, SET, GLOW 活动

活动日期：7月15日起至10月16日。

优惠折扣：每月可享一次「30港元减20港元」优惠；单笔消费满50港元，更可赚取额外 10,000 A. Point。

领取及使用：于活动开始当天搜寻「澳门」领券，凭AlipayHK于当地线下合作商户消费即享优惠。

备注：以上礼券及优惠积分须受相关条款及细则约束，数量有限，先到先得。

资料来源: AlipayHK

延伸阅读： 港人北上深圳睇医生必搭！高快巴士37号升级 福田口岸直达港大医院 60岁以上长者享免费乘车