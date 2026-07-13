海外摆酒人情俾几多？ 港妈代女拆人情嫌少「好多人封得$800」 围炉失败反挨轰：咁计较唔好邀请人

近年不少新人流行举办海外婚礼，邀请挚亲好友飞往外地见证浪漫时刻。然而，海外婚礼的人情金额往往引发不少争议。近日，有港妈在社交平台上发文「公审」，指女儿日前在印尼爪哇岛（Java）举办海外婚礼，特意邀请大批朋友出席。怎料婚礼过后，帮女儿拆人情时却发现「好多人封得$800」，抱怨人情太少直言「有冇搞错？」帖文一出，网民反而一面倒炮轰港妈，直斥「咁计较唔好邀请人！」即看下文了解详情。

海外摆酒人情俾几多？ 港妈代女拆人情嫌少「好多人封得$800」

海外摆酒人情封多少才合理？近日，有港妈在Threads上发文，指女儿早前在印尼爪哇岛举办婚礼，邀请了亲朋好友到场观礼，「我个女都系想送一次旅游机会俾朋友，一齐享受呢个经历。」惟在婚礼结束后，港妈帮忙清点及拆人情时，却发现人情金额与预期落差极大，「又话系好朋友，我帮佢拆完人情见到好多人封得$800，有个人仲只封$500。」遂抱怨发文公审：「有冇搞错？话晒都系海外婚礼，合理吗？」

围炉失败反挨轰：咁计较唔好邀请人

帖文引起网民热议，有网民追问港妈是否有包办宾客的机票及酒店费用，她则回复指：「包了两晚酒店，都唔少钱啦」、「机票咁贵点包呀？」对此，不少网民反斥港妈小气，「去海外婚礼仲俾人情算系咁啦，机票自费都几千啦，你有钱人家就唔好计较咁多，无钱人就唔好学人海外结婚大搞，就咁海外签纸咪算」、「包两晚酒店咁大方啊？咁机票、3日假唔系钱？」、「你一厢情愿，咁计较就别邀请人，下次结婚记得同人讲明点收费，无钱就唔好去」、「无钱就唔好叫人去参加婚礼」、「下次记得提人地最低消费，等大家考虑清楚去唔去。」

图片及资料来源：Threads

文：Y