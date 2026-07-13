经济不景气，不少中小企面临缩减人手的压力。不过，若老板为节省补偿金而暗示员工「自己递信」，打工仔又该如何见招拆招？近日，有网民分享身边一位年约40岁朋友的职场经历，面对老板表示公司生意不佳，更在字里行间暗示他的工作能力差，「 叫佢认真考虑番屋企凑小朋友」，终以一句说话反击，最终收到公司的解雇信，引来大批网民讨论，直指在现今市道「梗系搏炒好过自己走」！

生意差老板暗示自行辞职 员工1句神回应

生意差老板暗示自行辞职？打工仔「神回复」1句收解雇信 网民：仲好啦！

有网民在社交平台以「裁员潮终于来到身边」为题发文，分享其43岁友人的经历。事主透露，朋友在一间细公司担任文职，上星期突然被老板召入办公室。老板大叹「经济唔好，要缩减人手」，随后在字里行间不断暗示他的工作表现不佳，并著他「认真考虑返屋企凑小朋友」，疑似想事主自动请辞，从而避开解雇需支付的代通知金及遣散费。

对此，事主冷静思考一阵子后，随后向老板回复：「好呀，我辞职！不过做到60先递信！」在一星期后，事主收到公司发出的解雇信，正式被裁员。

网民：仲好啦！

帖文一出，随即在网上引发共鸣，大批打工仔纷纷留言大赞事主的应对，有网民坦言在劳工法例下，「畀人炒有遣散费、代通知金，自己辞职就乜都无」；也有部分人担心被解雇会拿不到推荐信（Reference Letter），影响日后求职，被不少网民反驳：「讲𠮶啲乜ref letter全部都多余，赔钱最实际！」又分析指，事主已经43岁，且一直在细公司任职，就算将来面临转行，「下一份工随时做保安同谭仔，洗乜ref letter？有钱落袋先系最紧要！」不少网民更笑言「仲好啦，真系可以拎住笔钱返去凑仔」、「而家时势梗系搏炒好过自己走！」

来源：Threads

文：LW