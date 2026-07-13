公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢

房署对于「公屋富户」向来有明文定义。近日，有网民于社交平台发文，指目撃一公屋户搬迁，在对方的家私中发现1物，随即形容对方为「公屋富户」！不过，一众网民似乎都不以为然：「想睇你点举报佢」。详情即看下文！

公屋户搬迁家私中有1物震惊街坊？

有网民日前于Threads发文，指遇到一公屋户正在搬迁。根据楼主上载的相片，看到搬迁户正将家私放在电梯旁，其中有1个巨型夹万，表面颇为簇新，并封上半透明胶袋，楼主对此形容：「有公屋富户」。

不少网民在帖文留言，惟反应显得不以为然，「我想睇下你点去举报佢，等紧食花生」。有人则表示，要视乎夹万内藏什么，「如果我话我屋企个保险箱系用黎（嚟）锁IPad、游戏机、电话，防止小朋友偷玩，会唔会比（俾）人笑」、「有冇可能其实入边得几万以下？」亦有网民认为楼主做法多余，「人家都般（搬）啦」。

房委会明文定义公屋富户 租户资产达1条件需迁出

香港房委会向来就公屋富户都有明文定义，自2018年9月1日起实施「富户政策」，租户须于其所属申报周期内申报家庭入息、资产及在香港是否拥有住宅物业。

若租户在港并无拥有住宅物业，而家庭入息和资产净值未超逾现行的入息及资产

净值水平，则可居于其单位，并缴交按家庭入息水平相应的租金另加差饷。如家庭入息不超逾现行房协申请出租屋邨入息限额2倍的租户，可缴交单位的

原本租金；家庭入息超逾现行房协申请出租屋邨入息限额2倍但不高于3倍的租户，须缴交倍半租金；家庭入息超逾现行房协申请出租屋邨入息限额3倍但不高于5倍的租户，须缴交双倍租金。

若租户的家庭总入息超逾现行申请房协出租屋邨入息限额的5倍，或家庭总资产净值超逾现行申请房协出租屋邨入息限额的100倍，便须迁离其出租单位。

文：TF

资料及图片来源：Threads、香港房委会



