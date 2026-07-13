Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢

生活百科
更新时间：14:39 2026-07-13 HKT
发布时间：14:39 2026-07-13 HKT

房署对于「公屋富户」向来有明文定义。近日，有网民于社交平台发文，指目撃一公屋户搬迁，在对方的家私中发现1物，随即形容对方为「公屋富户」！不过，一众网民似乎都不以为然：「想睇你点举报佢」。详情即看下文！

公屋户搬迁家私中有1物震惊街坊？

有网民日前于Threads发文，指遇到一公屋户正在搬迁。根据楼主上载的相片，看到搬迁户正将家私放在电梯旁，其中有1个巨型夹万，表面颇为簇新，并封上半透明胶袋，楼主对此形容：「有公屋富户」。

不少网民在帖文留言，惟反应显得不以为然，「我想睇下你点去举报佢，等紧食花生」。有人则表示，要视乎夹万内藏什么，「如果我话我屋企个保险箱系用黎（嚟）锁IPad、游戏机、电话，防止小朋友偷玩，会唔会比（俾）人笑」、「有冇可能其实入边得几万以下？」亦有网民认为楼主做法多余，「人家都般（搬）啦」。

房委会明文定义公屋富户 租户资产达1条件需迁出

香港房委会向来就公屋富户都有明文定义，自2018年9月1日起实施「富户政策」，租户须于其所属申报周期内申报家庭入息、资产及在香港是否拥有住宅物业。

若租户在港并无拥有住宅物业，而家庭入息和资产净值未超逾现行的入息及资产
净值水平，则可居于其单位，并缴交按家庭入息水平相应的租金另加差饷。如家庭入息不超逾现行房协申请出租屋邨入息限额2倍的租户，可缴交单位的
原本租金；家庭入息超逾现行房协申请出租屋邨入息限额2倍但不高于3倍的租户，须缴交倍半租金；家庭入息超逾现行房协申请出租屋邨入息限额3倍但不高于5倍的租户，须缴交双倍租金。

若租户的家庭总入息超逾现行申请房协出租屋邨入息限额的5倍，或家庭总资产净值超逾现行申请房协出租屋邨入息限额的100倍，便须迁离其出租单位。

文：TF

资料及图片来源：Threads、香港房委会

延伸阅读：长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金


 

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕
01:00
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕
突发
4小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
6小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
2026-07-12 13:00 HKT
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店 创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
05:43
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
申诉热话
7小时前
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
影视圈
16小时前
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
2026-07-12 13:04 HKT
成龙忽然推BB车惹享天伦揣测？儿子房祖名疑戴婚戒现身 功夫巨星传秘密娶新抱
成龙忽然推BB车惹享天伦揣测？儿子房祖名疑戴婚戒现身 功夫巨星传秘密娶新抱
影视圈
5小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2026-07-12 10:00 HKT
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
4小时前