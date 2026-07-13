@cosme/松本清热卖榜｜东瀛潮流 话题美妆好物公开

自从日本美妆殿堂 @cosme 与药妆巨头松本清强势进驻香港后，为大家带来更多扮靓体验。@cosme 尖沙咀旗舰店汇聚逾 450 个日韩话题品牌，特设口碑大赏货架与面膜墙，另一边厢，松本清铜锣湾旗舰店主打多款性价比极高的独家品牌，为香港消费者带来原汁原味的东瀛沉浸式扫货体验。想知两大旗舰有何热卖之物，即时为大家揭晓！

@cosme 引入人气品牌

日本美妆殿堂 @cosme 的首间海外旗舰店 「@cosme HONG KONG」于去年底在尖沙咀正式开幕，这间旗舰店楼高3 层，面积超过14,000 平方呎。它将日本原汁原味的体验带到香港，其中标志性「美妆大赏货架」更成为卖点，另外也设有「新秀赏」专区，让大家直接跟着口碑寻宝。

旗舰店汇聚了超过 450 个品牌，除了大家熟知的护肤品及彩妆品，2 楼的日韩热门美妆专区更引入了许多全港独卖、首次登陆香港的小众和话题品牌，例如由韩国顶级女团 TWICE 御用化妆师监制的 Wonjungyo，以及 UNMIX、muice、tilnus、sorule、Beauty of Joseon 等。 2 楼有极具视觉震撼的面膜墙，汇集各种面膜，方便一次过对比。另外只要在店内消费满指定金额，就可以在 2 楼参与扭蛋机或夹公仔机的互动小游戏，有机会赢取美妆盲袋、专柜化妆品或护肤品试用装，可以说一边购物一边玩乐！

提到热卖，OLAY 胜肽专研紧致修护安瓶精华在众多新品中脱颖而出，夺下「2026上半年新秀赏综合大赏」，成为香港网友们心中的 No.1 推介好物！大家体验后纷纷表示这款安瓶精华能有效紧致毛孔，淡化细纹，提升肌肤水润与稳定性，也大赞独立包装的方便性。新秀赏的获赏名单中也不乏新产品，例如韩国热门成分 c-PDRN 促进胶原蛋白生成的丽珠兰 REJURAN水光修复焕肤面膜，令大家精准入手护肤好物。 Hair Recipe 防脱黑米瓶洗发露则获洗发部门新秀赏 ，Vaseline 凡士林特润修护精华雪融霜则为身体保养部门新秀赏 。

5大热卖

OLAY 胜肽专研紧致修护安瓶精华」售价1.2ml x 30支 / $379

Vaseline 凡士林特润修护精华雪融 售价待定

丽珠兰 REJURAN水光修复焕肤面膜 售价︰$169

Hair Recipe 防脱黑米瓶洗发露 售价待定

SOFINA Primavista Ange控油持妆隔离底霜 SPF16 PA+++ 售价$99

松本清 推出自家品牌

日本连锁药妆店品牌松本清进驻香港后，迅速成为热爱日本文化与美妆护肤人士的必到圣地。2022年松本清在铜锣湾恒隆中心开设了双层设计的旗舰店，面积超过 8,500 平方呎，旗舰店更引入了数码科技互动，让顾客可以在店内自助试色、测试肤质。品牌引入了大量日本总部的独家自有品牌，包括主打高性价比的日常护肤、生活用品的matsukiyo， 专为敏感肌和干燥肌研发的保养品牌RECiPEO， 主打 95% 天然植物有机成分的草本洗护系列 ARGELAN。 除了药妆，松本清还引入日本时下最流行的零食、独家联名限定商品及日本药品等，成为香港人日常扫货的热点。

品牌热卖产品包括ARGELAN 紧致焕彩高保湿爽肤水，产品集合植物的天然力量打造亮泽肌肤，含有补骨脂酚及密罗木萃取物，能锁住肌肤中的水分，增强保湿力，令肌肤持久水润。另有MQURE 分子修复护发精华，含有5种头发修复复合胜肽分子的免冲洗配方，深层修复减少损伤，打造柔顺光滑的头发。还有matsukiyo 天然纯净化妆棉，100%棉花制成的极致柔软化妆棉。用于卸妆，护肤，湿敷等保养程序或卸除唇彩，指甲油等。此外，原来HITS DIFFERENT去牙渍牙膏都非常好卖，能有助去除牙渍，打造精致亮白的牙齿，大家要留意喇。

松本清在铜锣湾恒隆中心开设旗舰店，现时全港有19间分店，另有新店将在8月开幕。

/除了药妆，松本清还引入日本时下最流行的零食、独家联名限定商品及日本药品等。

/除了药妆，松本清还引入日本时下最流行的零食、独家联名限定商品及日本药品等。

5大热卖

ARGELAN 紧致焕彩高保湿爽肤水 售价$155

HITS DIFFERENT 去牙渍牙膏 售价$89

MQURE 分子修复护发精华 售价$189.9

matsukiyo 弹力美肌眼膜及法令纹贴膜 售价$45

matsukiyo 天然纯净化妆棉 $15.3

文︰Angel 图︰品牌提供