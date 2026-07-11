$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?

近日，社交平台Threads上掀起一阵「搭船热潮」。有网民分享自己以只需$10的亲民价钱，乘搭一趟红磡渡轮游船河的经历，并附上在船尾甲板吹风晒太阳的照片，大赞感觉「极chill」。帖文随即引起数百次转载及热烈讨论，不少市民惊觉原来市区也隐藏着如此写意的船程！

网民大赞红磡$10游船河体验 「咁chill㗎咩！」

近日有网民在Threads发文惊叹，乘坐红磡渡轮的体验极之舒适。

引发热议的源头，是有网民在Threads发文惊叹：「原来宜家$10搭红磡船咁chill㗎咩！」从帖文分享的相片可见，这艘渡轮有别于传统的残旧客船，外观纯白流线，新净且充满现代感。最吸引眼球的莫过于宽敞的船尾半露天甲板，不但环境干净企理，空间感亦十足。在风和日丽的天气下，乘客可以悠闲地坐在甲板上吹着海风、享受温暖的阳光，无遮挡地欣赏维港景致，整个环境给人一种远离繁嚣、犹如置身私人豪华游艇般的极致放松感。

这份「极chill」体验随即引起数百次转载。曾乘搭的网民纷纷大赞航程「真系好舒服又好安静」、「好稳定，可以睇日落」、「搭船最钟意出甲板」，甚至有人直言「遇到搭呢架会好开心」、「独霸咗呢个船尾好正」。不过，亦有网民笑言大家「想搭要睇清楚系咪呢架船」，有乘客表示「上个礼拜坐过，但完全唔同款」。

红磡「豪华渡轮」真身：全港首艘电动渡轮「新明珠39」

想以$10价钱享受这份舒适体验，就必须遇上这艘「神级」新船。有熟悉航海的专页在留言区为大家解开谜团，指出这艘令网民赞不绝口的靓船，其实是政府资助购买的新电动渡轮「新明珠39」。翻查资料，政府早前预留3.5亿元推行电动渡轮先导试验计划，「新明珠39」正是由新渡轮营运的本港首艘电动渡轮。新船于2025年初已开始试行载客，主要行走北角至红磡及北角至九龙城航线。

碳纤维海豚造型配备太阳能板 零排放设40个手机充电位

这艘耗资重本的新船大有来头。其外观采用首尾对称的「海豚」造型，船身以碳纤维物料制造，比传统渡轮轻约七成。它配备了360组高效能磷酸铁锂电池，由于是纯电力驱动，航行时能做到零排放、没有刺鼻柴油味，且震动大减，难怪网民一致认同环境极度宁静。此外，甲板更配备太阳能板为船内照明供电。

设备方面，「新明珠39」可载客400人，除了提供冷气，更设有行李架、单车架、轮椅停放区，以及多达40个手机充电装置，极具人性化。不过，有网民就反映新船的冷气感觉上较传统柴油渡轮弱，夏天乘坐或会流汗。

想亲身体验这趟「市区隐世游船河」？有网民温馨提示「新明珠39唔系时时有」及「通常隔日行」，有内行网民就建议，出发前可先下载「Marine traffic」应用程式，搜寻其英文名「XIN MING ZHU XXXIX」，查看船只当日是否有出航，以免扑空。此外，有网民透露原来该船亦可供租赁，「问过价，$25000可以租2个钟」，为举办活动提供多一个独特的场地选择。

同场加映：暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6