长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金

长者业主楼换楼计划2026｜打算卖出居屋套现养老，又怕失去资助房屋的购买资格？房委会预计于2026年9月推出全新的「长者业主楼换楼计划」，这项新政策专为年满60岁的长者业主而设，允许合资格长者在免补地价的情况下，于居屋第二市场「大屋换细屋」或搬到较偏远地区，从中赚取楼价差额作为退休储备。《星岛头条》将为您全面整合计划的申请资格、好处及真实情境实例，助您与家中长辈轻松掌握这项长者专属的房屋优惠！

房委会「长者业主楼换楼计划」9月起接受申请 自置居屋/公屋满10年免补地价

房委会「长者业主楼换楼计划」9月起接受申请 自置居屋/公屋满10年免补地价

随著年纪渐长，子女可能已经迁出，原本居住的单位不仅打理起来费时费力，亦可能绑死了不少可以用作养老的资产。以往如果未补地价出售居屋，便会用尽「绿表」资格，无法再在居屋第二市场买楼，为此房委会预计于9月推出「长者业主楼换楼计划」，让合资格的长者业主可以「大屋换细屋」或「市区换新界」，轻松套现作退休储备。

计划将以先导形式推出，为期两年，名额共有3,000个。申请人必须持有房委会资助出售单位业权满10年或以上，且单位内所有已登记的家庭成员均须年满60岁或以上。符合资格的长者业主在缴付$500申请并获发「交易许可证」后，可于第二市场，再次获得免补地价优惠，购买实用面积较小或地区较偏远的资助房屋单位。

申请「长者业主楼换楼计划」需要符合哪些条件？

老友记若想要申请房委会的「长者业主楼换楼计划」，必须符合以下条件：

业主年龄：必须年满 60 岁或以上。

家庭成员：单位内所有已登记的家庭成员，均须年满 60 岁或以上。

业权年期：持有房委会资助出售单位业权满 10 年 或以上。

换楼规则：必须购买实用面积较小，或地区较偏远的单位（按公屋四区划分：市区、扩展市区、新界、离岛）。

申请手续：必须申请及获发「交易许可证」，申请费用为$500。

自置居屋/公屋大屋换细屋有甚么好处？

「长者业主楼换楼计划」旨在为长者、业主及白表租客创造多赢局面。对于长者业主而言，参与计划主要有以下三大优势：

灵活套现，支持退休生活：透过在第二市场出售原有较大或市区的单位，再购入面积较小或较偏远的单位，长者业主可以从中赚取楼价差额。这笔额外资金可灵活调配，用作改善生活质素或医疗开支，安享晚年。 减轻打理负担：年纪渐长，打理大单位难免吃力。换成较细的单位，日常清洁和维护会更轻松。 保留资助房屋资格（免补地价）：一般情况下，出售未补地价居屋后不能再购买资助房屋。但此计划特别豁免此限制，让长者在毋须补地价的情况下，仍能于第二市场购入合适的单位安居。

实例解说 陈伯伯的「换楼套现」退休大计

为了让大家更容易理解，我们来看看假设人物——陈伯伯的例子：

背景：

陈伯（68岁）与太太（65岁）居于九龙市区（市区）一个约 500 呎的未补地价居屋单位超过15年。一对子女早已结婚并迁出。两老觉得500呎单位太大，打理辛苦，而且退休后积蓄渐少，希望手头能有更多流动资金。

参与计划后的转变：

申请许可：陈伯得知「长者业主楼换楼计划」后，支付了$500申请「交易许可证」。 出售旧居：他以未补地价方式，在第二市场以450万成功售出九龙的500呎旧单位。 购入新居：随后，他利用许可证，同样在第二市场以200万买入位于新界区（地区较偏远）、面积约300呎（面积较小）的合适单位。 最终结果：陈伯伯与太太顺利搬入更易打理的新居，同时手中多出了250万的现金差额。这笔钱让两老可以安心享受退休生活，时常去旅行饮茶，再无经济烦恼。

资料来源：房委会