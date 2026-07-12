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山东果农Threads卖桃感动网民！曝父母「全年无休」3大辛酸 港人购买支持：好脆好爽口

生活百科
更新时间：12:00 2026-07-12 HKT
发布时间：12:00 2026-07-12 HKT

农民辛苦耕作一年，到了丰收季节本应值得高兴，却往往因供需失衡而惨遭「压价」，导致心血血本无归。最近，一名来自山东省蒙阴县的内地网民在Threads上发文，透露父母世代务农，主要种植桃子、苹果及板栗。然而，由于收购价被批发商刻意压低，导致家境收入微薄，为了改善情况，她决定在Threads上发帖卖桃，并细数父母「全年无休」的3大务农辛酸。帖文随即引起网民热议，不少香港网民决定购买支持，并大赞桃子「好脆好爽口」，即看下文了解详情。

山东果农Threads卖桃感动网民！曝父母「全年无休」3大辛酸

最近，一名来自山东省蒙阴县的内地网民「桃太郎」在Threads上发文，以「我想分享一下农民的生活有多惨」为题，分享自己农民父母的日常生活。「桃太郎」称，自己与父母生活在山东临沂蒙阴县，是著名的「中国蜜桃之乡」，家族世世代代以种地为生，主要种植桃子、苹果和板栗，「因为父母的收入就指望种地，所以他们的原则就是能种什么就种什么，希望多换点钱。」然而，真实的农民生活远比想像中艰难，「农民的不容易更多的在于没有安全感，他们付出的不比别人少，可得到的却很少」，并分享父母「全年无休」的3大务农辛酸：

1. 全年无休

「桃太郎」表示，父母每天都必须不停劳作，「父母唯一的休息时间，就是大年初一。」从大年初二开始，他们就要立刻下地松土、捡树枝、授粉、梳果、套袋、打药、施肥。

到了夏天的桃子成熟期，父母每天凌晨3时起就要起床摘桃子，采收的桃子还要一箱箱搬运、摆放得整齐漂亮才更容易卖出；而秋天则需要采摘已成熟的苹果、挖地瓜，同时冒著眼睛被刺伤的危险，在高空拍打板栗，并收割花生、玉米；到了冬天，父亲需要外出打工赚外快，母亲则留在家里给果树修剪树枝，以及准备冬天的柴火，「一年365天，每天父母都要喂两次羊和鸡。」

2. 批发商「压价」

每年的6月至9月是当地桃子的主要熟成与盛产期，然而「桃太郎」指出，当地种桃子的人虽多，但前来收购的批发商却很少，「所以批发商给的价格特别低，一直压榨老百姓。」且近三四年来，板栗的价格也一直往下跌。

3. 靠天吃饭

「桃太郎」直言，种地完全就是「靠天吃饭」，「雨水太多太少都不好，最怕的就是冰雹打伤果子。」每逢秋天，当花生和玉米成熟时，如果遇上一场大雨没能及时收回家，农作物就会直接烂在泥地里。

港人购买支持：好脆好爽口

「桃太郎」直言，由于批发商刻意压低收购价，加上内地电商平台「内卷」竞争激烈，网上订单寥寥可数，「我一到夏天卖桃子的时候就会为了提供销量而发愁。」于是，他决定尝试在Threads上发帖卖桃，希望能尽快为父母将桃子卖出。

帖文随即引起网民热议，大批网民留言表达同情与支持，「劳动人民真的很幸苦，付出多回报少」、「我想说我爱吃桃子，我要买」、「种地很辛苦很辛苦，粮食真的很便宜很便宜很便宜，现在一年的收成能保本都不错了。」

当中更有不少香港网民主动询问跨境订购的方法：「宝，我是香港的朋友看见了想下单，可是快团团送不了香港。」最终，有港人成功购买，近日更有香港网民收到桃子后发文分享：「终于收到，一箱12个（屋企人先食咗2个），即刻切返2个一边睇波一边食。」更大赞桃子「好脆好爽口我好钟意，然后个黄色桃好好好好食！」

图片及资料来源：Threads@oh_chensanjin

文：Y

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