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百佳超市「易赏钱」长者优惠！乐悠咭入会即送奇异果 消费即减$2+送燕麦片

生活百科
更新时间：17:52 2026-07-10 HKT
发布时间：17:52 2026-07-10 HKT

百佳超市长者优惠｜为回馈社会，易赏钱特别为持乐悠咭的长者推出全新「乐赏会」长者优惠计划。除了丰富的迎新礼物如新鲜奇异果外，会员每日拍咭更可赚取$2折扣，并享逢星期三专属购物折扣，助老友记在百佳超级市场、屈臣氏及丰泽消费悭得更多！

百佳超市长者优惠！乐悠咭入会「易赏钱」即送奇异果

百佳超市长者优惠！乐悠咭入会「易赏钱」即送奇异果
百佳超市长者优惠！乐悠咭入会「易赏钱」即送奇异果

全新「乐赏会」为长者带来全方位的日常消费著数。成功登记的老友记只需前往指定百佳、屈臣氏及丰泽门市内印有「乐赏站」标志的拍咭机，轻拍八达通乐悠咭，即可轻松赚取$2折扣优惠。该优惠会自动存入咭内，并可于即日内在百佳旗下超市或屈臣氏购物满$30时自动扣减。

此外，逢星期三更设有专属「乐赏日」，会员于百佳购买佳之选、金御膳等指定自家品牌产品可享9折；于屈臣氏作任何消费享95折；在丰泽购买指定小家电及长者护理产品亦享95折，全面照顾长者生活所需。

拍咭再消费即减$2 额外送佳之选燕麦片

即日起至7月16日，百佳超级市场更推出限时迎新礼遇。长者只需到全港任何一间百佳门市，由收银员协助绑定乐悠咭入会，即免费获赠富含维他命C的纽西兰金奇异果2个，无需任何消费。若于百佳进行任何消费，将额外随机送「SELECT佳之选」高纤燕麦片（200克）一包。

百佳超市「易赏钱」长者优惠

  • 适用日期：即日起至7月16日（四）
  • 参加方法：长者只需带同有效之乐悠咭前往全线百佳、屈臣氏或丰泽门市，向收银处或客户服务部职员要求绑定即可入会。

资料来源：香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK

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