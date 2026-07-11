港人北上深圳睇医生必搭！高快巴士37号升级 福田口岸直达港大医院 60岁以上长者享免费乘车

深圳公共交通网络发展日益完善，近年成为不少香港市民北上寻求优质医疗服务的出行首选。为进一步便利港人跨境就医，备受赞誉的医疗专线现已全面升级为「高快巴士37号」，单程车费低至2.4元人民币，年满60岁的香港长者更可凭有效证件免费乘搭，让长辈们轻松由福田口岸直达港大医院 ，以下《星岛头条》为大家整理了具体营运与乘车优惠资讯。

深圳升级高快巴士37号！福田口岸直达深圳港大医院 长者凭证免费

近年来，越来越多香港长者选择前往深圳进行牙科保健、中医调理及全面身体检查，对点对点的跨境交通需求大增。原名为「跨境就医定制专线R27」的巴士路线，自2026年1月试点开行以来，正是为了解决这项民生需求而设。该路线凭借直达医院与社区的舒适体验，累计已开出6,949班次，服务超过12.08万人次，收获大批深港两地市民的热烈好评。

新增皇岗村等社区站点

为提供更稳定的班次及更全面的网络覆盖，深圳巴士集团公汽分公司正式将路线升级为「高快巴士37号」。根据最新公布的路线资讯，新路线的首末站点为「福田口岸公交总站」至「港大医院总站」。在维持原有优势的基础上，全新路线特别新增了「皇岗村北」、「新洲村牌坊①」以及「上沙」三个中途停靠站点。

全新站点安排，深入深圳的大型高密度居民区，乘客下车后即可快速步行至附近的社康中心或牙科诊所。而终点站直达科室齐全、设备完善的港大医院，完美兼顾了香港长者前往大型医疗机构就医的需求。

深圳高快巴士37号路线站点：

福田口岸公交总站

皇岗村北

新洲村牌坊①

上沙

港大医院总站

高快巴士37号服务时间：

【福田口岸往深圳港大医院方向】08:00至17:30；

【深圳港大医院往福田口岸方向】08:30至18:00

长者免费福利：

年满60周岁的香港、澳门及台湾长者，只需于上车时向车长出示身份证、港澳台居民居住证或颐年卡，即可享有全免车费的优待，轻松实现零成本医疗出行。

超值基础票价： 3元人民币

电子支付折扣： 若有家属陪同长者就医，只需使用「深圳通」实体卡或微信小程式支付车资，即可自动享受8折乘车优惠，折后每程只需2.4元人民币，并可叠加深圳市内常规公车的换乘优惠。

资料来源：深圳巴士集团

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