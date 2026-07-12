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港漂列15大社交潜规则！不过问私事/不需要讨好 赞港人边界感强：冷漠与高效社交让我适应

生活百科
更新时间：11:00 2026-07-12 HKT
发布时间：11:00 2026-07-12 HKT

在跨文化的生活环境中，各地的社交习惯差异往往会成为热门话题。近日，一名港漂在小红书分享了在香港生活的经历，并整理出15大香港人社交的「潜规则」，点出香港社会独特的人际互动模式，引起不少网民欣赏这种保持适当距离、互不干涉的边界感。

港漂眼中的15大社交潜规则 大赞港人边界感强

15大社交潜规则 港漂大赞港人边界感强：冷漠与高效社交让我适应
15大社交潜规则 港漂大赞港人边界感强：冷漠与高效社交让我适应

这名港漂在小红书上发文探讨内地人来港后所面对的社交文化差异，并整理出15项她观察到的社交潜规则，当中主要围绕香港人的人际边界感及价值观。她认为在香港社交文化中最强烈的特征是「对边界感的信仰」，指出港人从不会过问私事，亦不需要请客或秒回讯息来维系关系，是一种「不讨好任何人的成年人社交法则」。

港漂认为的香港15大社交潜规则：

  1. 不会过问私事，即使突然潜水没有人会追根究底，半夜发讯息也没人觉得越界。
  2. 不需要请客或秒回讯息来维系关系，是种不讨好任何人的成年人社交法则。
  3. 不盘问就是尊重，保持应有的边界感，简单一句回应便可以结束不想继续交流的对话。
  4. 习惯拼桌、与陌生人同坐，点头之交刚刚好，「出去饮茶吹水可以，但嚟我屋企就唔方便」。
  5. 茶餐厅点餐要速战速决，坐下前要提前想好吃什么，不能犹豫。
  6. 听不懂对方说话时，靠微笑和点头应对。
  7. 即使语言不通，靠基本礼貌用语也能完成交流。
  8. 在室内冷气极低温的环境下，依然穿著短袖谈笑风生。
  9. 留学、移民告别前都会认真约一顿饭，因为知道可能真的不会再见。
  10. 内地生在香港留学时会一起时疯狂吐槽香港，分开了又开始怀念当时的生活。
  11. 借助AI辅助理解和回复粤语语音。
  12. 习惯扶手电梯靠右站，潜意识遵守这个潜规则。
  13. 外佣假日在天桥和公园聚会的高效社交模式，「不用约餐厅、不用修图发朋友圈」。
  14. 很多人其实都是「外冷内热」，只是不想麻烦别人，歧视普通话的刻板印象并不是事实。
  15. 一起工作几年的同事都不知道大家姓什么，没有人会主动问。

网民：看起来很冷漠，但心里很温暖

帖文发布后，引来大批网民留言分享自身经历与看法。部分网民认为香港的社会关系较为现实，形容为「纯认钱的社会关系」，并指出当中「剥削和慷慨并存，歧视和大爱同在」。有网民直言，香港人对待外来人口有时会「完全闭上心门，客客气气」，甚至有人将这种强烈的边界感形容为「从小就培育出来的冷漠」。

然而，亦有不少网民抱持不同观点。有网民留言表示「虽然香港人看起来很冷漠，但心里很温暖，并且非常团结」，认为港人普遍属于「外冷内热」的性格。

资料来源：SOLUMA学生公寓-九宸＠小红书

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