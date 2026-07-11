李居明-何知歌仔你要识 看耳仔眼睛知家运｜李居明大师会客室

上期向大家介绍家居风水的口诀，很多读者都大呼过瘾。只要你记熟那几句，不论是帮人看还是看自己家，都已经有几成功力。其实玄学世界里，前人留下很多灵验的口诀，特别是面相《何知歌》，八字都未需要看，只要一望面相，马上知其家运。

对面不见耳，请问谁家子

如果有一个人坐在你面前，你从正面完全看不到他的耳朵，在相学上叫「对面不见耳」。看到这种相，你就要问问他究竟是哪一家人的孩子？因为这种耳相代表他的父母非常恩爱，家庭背景极好，绝对是一个非富即贵的后代。这是最快看出一个人出身好坏的方法。

相反地，如何看出一个人在14岁之前，父母感情不合、离异，甚至早逝呢？不需要排八字，看他有没有「轮飞阔反」就知道。所谓「轮飞阔反」，就是耳廓骨外翻，代表他在14岁前，家运多阻滞，或家庭环境比较差，影响他性格叛逆、驳嘴驳舌。

如果你发现刚出生的婴儿有这种耳相，意味着未来14年孩子的父母感情会亮起红灯。中国相学就是这么厉害，孩子一出生，立刻能预知未来的家庭和睦程度。

一年一度书展就要开幕，今年大师最新编写的玄学作品《猫儿风水学》最令人期待。一书在手，你和猫儿建立了一个全方位的资讯。这是一本猫奴必看的书。

耳朵变贴旺父母

所以，如果你身边有朋友快要生产，记得提醒她：婴儿一出生，无论耳朵贴不贴，都要经常用手轻轻帮宝宝往后扫一扫耳朵。因为初生婴儿的耳骨还没发育定型，这时候还可以微调修正。多帮他拨一拨，耳朵真的会变贴。而耳朵变贴，最大、最直接的益处，就是能让父母亲的感情变得更恩爱、更和谐。

相反地，我听说最近内地流行一种歪风，很多女孩子为了让脸看起来小一点，竟然用胶纸把耳朵往前贴，做成所谓的「精灵耳」或「兜风耳」。在传统相学中，凡是兜风耳、棋子耳多代表不好运。现在世运有些混乱，大家千万不要盲目跟风！

何知人家不及第？

古代人非常重视子孙能不能考中状元。如果想知道一个考生，或者家里的小朋友读书好不好、能不能金榜题名，就要看他的眼睛。「何知人家不及第，眼中赤蜜如丝曳」，意思是如果眼白里面布满红筋，是不利文昌。

要催旺文昌，最快而准的方法，其实是带小朋友去问医生，选择一种适合他用的眼药水。定时帮他滴一滴、消消炎。当眼睛没有了红筋，眼神变得清澈明亮，读书也一定会变得更聪明、更专注。原来，帮孩子滴眼药水也可以催旺文昌。除此之外，用水养四支富贵竹可以旺文昌，放在小朋友的书桌上，这也是最灵验的旺文昌风水。

记住这几句相学口诀，多留意身边人的耳和眼，你也能成为半个相学大师！

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