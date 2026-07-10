万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分

万宁全场88折回归！今个星期六（7月11日），万宁再次推出极具吸引力的快闪优惠，门市及网店全场指定产品均可享无门槛88折，精选货品更可叠加买二送一等折扣，绝对是精明消费者入手心水好物的大好时机。

万宁全场88折 一日限定快闪优惠

万宁全场88折 一日限定快闪优惠

万宁全场88折优惠涵盖多种类别的日常必需品，注重养生的朋友可以选购各款维持身体健康的肠胃保健食品及关节补充剂；爱美人士则不容错过多款热销的美妆护肤精华；当然还有各种日常个人护理用品及生活百货，一应俱全。

7.11万宁88折优惠 门市/网店无门槛即减

消费者只需在7月11日（六）亲临香港指定万宁门市，即可享有全场无门槛即减的88折快闪优惠。不仅如此，店内不少精选货品更设有「买2送1」或「第2件半价」的惊喜笋价，这些推广优惠可以与88折优惠叠加使用，以最划算的均价将商品带回家。

若想安坐家中享受网购乐趣，只需于万宁官方网店购买满$288，并在结帐时输入独家优惠码「26JULHH」，同样可以享有全单88折优惠，轻松将货品直送上门！

恒生信用卡签账额外赚yuu积分

除了单日限定的快闪88折外，万宁更联乘恒生信用卡推出为期数月的超值高额积分回赠。由即日起至2026年8月31日，消费者只需带同已登记「万宁购物激赏计划」的恒生信用卡，于万宁累积签账满$1,000（每笔签账净值金额最少为$500），即可赚额外高达10,000 yuu积分。

万宁全场88折优惠

门市优惠期限：7月11日

网店优惠期限：7月11日12am-11:59pm

主要条款及细则：88折优惠不适用于购买万宁礼券、初生配方婴儿奶粉、处方药物、出位价产品及换购品等。此推广不可与yuu折扣日、enJoy Day、万宁现金优惠券或其他大型优惠同时使用。详细条款请参阅万宁官方网站。

资料来源：Mannings 万宁