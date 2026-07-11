港漂IT女入职2个月宣告回流？细数中港职场3大代沟 上司爱挑毛病/被同事歧视 痛诉「给职业生涯开倒车」

近年不少内地人来港发展，期望能开拓更广阔的职业生涯。然而，两地职场文化的差异却非人人能适应。一名自称拥有内地互联网大公司十多年经验的「港漂」女子，于小红书分享自己在来港工作仅两个月后，因无法适应香港的职场环境而决定「逃回」内地。她直言「来香港是给职业生涯开倒车」，并细数中港职场3大代沟，控诉在港工作期间遭上司「鸡蛋挑骨头」，以及被本地同事歧视等情况，随即引发网络热议。

港漂IT女入职2个月宣告回流？细数中港职场3大代沟：上司爱挑毛病/被同事歧视

港漂IT女入职2个月宣告回流？细数中港职场3大代沟：上司爱挑毛病/被同事歧视（来源：《金秘书为何那样》剧照）

事缘，有一名自称在内地互联网大公司工作十余年的女网民，日前在社交平台上分享自己短暂的「港漂」经历。她透露，自己当初为了「逃避35岁危机」，于是透过「高才」计划来到香港发展。她强调，写下这些经历纯粹是个人主观感受，目的是想给准备来香港发展的业界人士一个参考，并直言「这些都是香港中介绝对不会告诉你的事」。

事主指出，在香港工作「完全没有 Landing（交接），来了就得直接工作」，形容自己仿佛是「万用AI加插件」。她批评，领导给不出明确目标，却要求员工按时交出有质素的结果。在这种情况下，若稍微询问细节执行问题，「就会被同事告到上级」。

随着工作展开，事主发现香港的职场管理模式令她难以适应。根据事主的描述，香港职场非常擅长「微操」（即微管理），连公司中高层都难逃上级的「micromanagement」，甚至到「连一个标点符号和小数点都会被挑毛病」。她认为，具备多年经验的职场人理应拥有决策空间，但在香港「完全不行，甚至高层也被卡的非常死」。

除了管理问题，职场上的人际关系和文化隔阂更令事主感到受挫。她透露，在标榜英语工作环境且有外国雇员的公司内，本地同事总有一些不言自明的「区别对待」。她举例，同事们对日本等国外的「手信笑纳」，但「对来自内地的零食婉拒」，而且在午餐时会找借口不带她，甚至在交流工作核心信息时故意「说粤语」。总结在港两个月的经历，事主无奈表示，在香港从事互联网行业，其体验「无异于给职业生涯开倒车」。

网民有同感：两地职场文化不同

帖文引起网民的热烈讨论，有同样在香港工作的网民表示感同身受：「之前在港资工作过。 Micromanage（微管理）和Microaggression（微歧视）的程度大到无法想像。而且极度钟意用所谓的「cultural difference」（文化差异）来对你进行各种不合理，甚至带有discrimination（区别对待）的情感操控」、「博主说全部都是都经历过一样的」、「香港职场比较toxic」、「看来香港对内地不友善是全方位的，从旅游到职场」

但亦有网民认为香港职场上抱严谨态度是正常不过：「你任何一个过错都有可能影响你上司或公司的牌照审查。所以他们会很严格，特别是对文件方面」、「香港公司train（训练）出来很多高效且专业的工作习惯，也是真的。两地工作的文化都有好有不好。」

来源：小红书