空调故障别急著！冷气师傅教路3招排查 摸一摸风口位随时节省上门检查费？

炎夏将至，冷气机使用率大增，相关故障问题往往令人感到困扰。近日，一名冷气维修师傅在社交平台上发文，分享了当冷气出现问题时的初步排查步骤，帮助用户在寻求专业维修前，能先自行评估冷气机状况，避免不必要的开支。

冷气师傅教路3招排查故障 随时节省上门检查费

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冷气师傅「阿辉」近日在Threads上分享个人专业知识，教导大众当面对冷气机疑似故障的情况时应如何初步应对。他指出若冷气出现「唔冻、出风弱」的情况，可以自行进行排查。首先是感受出风口，，如果风力微弱却依然带有冷感，多半是滤网或猪笼扇积聚了灰尘，进行清洗即可改善。

其次是留意室外机的运作声响，启动五分钟后若未听见散热器发出明显的启动声，便有机会是电容器损坏。最后一步是取下滤网观察铝片是否结冰，这通常是因为冷媒（雪种）发生泄漏而导致。

5步清洗冷气 根治耗电滴水问题

此外，师傅详细讲解了清洗冷气的工序，直指坊间部分清洁服务仅以喷水处理而不拆卸机身，做法并不达标。一次全面的清洁工作，必须涵盖拆除室内机外壳、彻底洗净滤网、清除排水盘内的污泥、疏通去水管，以及洗走散热片上的灰尘与霉菌，并在完成后进行三十分钟的开机测试。他强调，只有确实执行上述所有程序，才能真正解决冷气机耗电和漏水的情况。

资料来源：ahuiaircom