洗衣机用两星期狂震走位？港人求助「震到好似想爆炸」 网民指做漏1步骤：最常出现嘅问题

洗衣机是每个家庭必备的电器之一，近日有港人在社交平台上发文，表示家中新买仅两星期的洗衣机在开机后不断剧烈震动，更「震到好似想爆炸」，无奈之下只能求助网民，「有无人有试过，知唔知点处理？」帖文引起网民热议，有网民指是安装时做漏1步骤导致，即看下文了解详情。

洗衣机用两星期狂震走位？港人求助「震到好似想爆炸」

近日，有网民在Threads上发文求助，表示家中洗衣机仅购买2星期，惟前几天开机时，机身「狂震」不停，更不停撞击旁边的柜子发出噪音。楼主原以为是洗衣机放置的地面不平整，「开头我以为关我地（哋）下斜事啦，我就加咗好多纸皮系（喺）底，都搞唔掂。」后来，他再从淘宝购买洗衣机专用底座，结果依然无济于事，「今日都系震，𠮶种震唔系画面见到咁小事，系震到部机好似想爆炸𠮶只，见到会有啲惊𠮶种。」楼主因此怀疑是洗衣机出现故障，只好发文询问：「有无人有试过，知唔知点处理？」

网民指做漏1步骤：最常出现嘅问题

帖文引起网民热议，有网民指是安装时没有拆除避震螺丝（运送固定螺丝）所致，「无拆避震真系洗衣机最常出现嘅问题」、「背只四粒避震无拆」、「洗衣机背后有4个螺丝未拆，未拆唔好再开机，个桶系咁撞4个螺丝，可以call恵而浦维修，我都用同一款机。」也有网民提醒，购买电器时切记要找专业人员安装，「洗衣机一定要安排原厂安装，你师傅唔识装冇拆避震螺丝，未坏机算系咁。」

有网民则分享类似经验，「我同你处境一様，我洗衣机上边仲放碗碗碟碟， 当干衣嘅程序开始，所有洗衣机上层嘅碗碗碟碟飞晒出嚟，连洗衣机都识行识走，吓到个心都离埋。后来上网寻找原因，原来洗衣机背脊有几粒避震需要拆掉，从此洗衣机乖乖又静又可爱。」

图片及资料来源：Threads

文：Y



