佐敦裕华国货半世纪秘密！小编爆「开国功臣」日日发呆照获老板优待 网民惊呼：原来仲喺度！

传统品牌年轻化成为近年商界趋势。近日，老字号百货公司「裕华国货」进驻Threads接触年轻市场，其专页小编更分享其办公室日常，当中曝光了店内多位年资近半世纪的「开国功臣」！这班老前辈不但获老板「极优礼待」，背后故事更引起回响，引来大批网民与这班老员工纷纷「相认」，唤起无数港人的儿时回忆。

小编Threads爆料佐敦裕华国货「佛系办公室」日常 展现家庭式人情味

近日，裕华国货的社交平台运营小编在 Threads 上分享工作经历，讲述获公司老板指派新任务，需要将这历史悠久的老字号品牌打入年轻市场，从而开展了这次社交平台的互动。

裕华国货的小编描述，其老板作风开明，得知年轻人流行使用 Threads 后，便欣然鼓励道：「好啊，唔使花钱嘅宣传，你玩吓啦，加油！」有别于平台上常见的职场压力，小编形容全公司上下都充满著一种「家庭式人情味」，同事们日常会以红枣、黑枸杞等冲水养生，甚至用电暖水袋敷脚，办公室内散发出一种极度佛系的「养生松弛感」。

1977年驻守至今！「开国功臣」故事曝光：最不可或缺嘅一份子

其后，小编再次发文，为大家隆重介绍自 1977 年佐敦总店开业第一日就驻守的「开国功臣」——原来这班资历深过全公司所有同事的「原居民」，正是店内龟池的一群乌龟！小编透露，在公司大装修期间，老板极度紧张龟群的安置问题，特意将牠们接返自己大宅花园暂住，当正屋企人一样看待，待装修完毕、空气改善后才接回店内。小编又表示，龟池见证了无数次生命传承，强调这群乌龟牠们「从来唔系咩嘢装饰，而系裕华最不可或缺嘅一份子」。

龟池唤起港人珍贵童年回忆 ：好有爱呀！

这班「老前辈」面目曝光后，在网上引发热烈讨论，大批网民纷纷涌入留言区与这班乌龟「相认」，分享充满温度的童年回忆。有 70 后网民忆述，当年每逢星期日到佐敦饮茶后必逛裕华，无奈当时大众爱护动物意识低，常有大人教小朋友将龟池当「许愿池」狂掷硬币，致乌龟受伤，但他感叹时间飞逝：「啲龟龟仲继续可以好食好住，好在有你老板呢位好心人」。

不少人也有类似共鸣：「以前细个成日同妈咪黎睇乌龟，𠮶阵池底全部都系银仔」、「我细细个每次入裕华，第一时就系跑去楼梯睇龟龟，个时我都唔明点解个个拎银仔掉龟，谂番起都觉得搞笑」、

除了搞笑回忆，更有网民动情地表示：「呢个龟池真系儿时回忆，细细个同阿婆一齐望住龟龟等阿妈放工，我都好挂住我阿婆...」、「哇好有爱呀！原来背后有咁嘅故事」。

资料来源：yuehwahk＠Threads

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