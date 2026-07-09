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7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10

生活百科
更新时间：12:33 2026-07-09 HKT
发布时间：12:33 2026-07-09 HKT

7-Eleven 年度盛事「711大折日」今年首度加码延长至48小时，带来震撼全城的77折购物优惠！凡于7-11购物满 $100，或于港铁站7仔买满 $50，即可享有 77折，当中必抢人气 Häagen-Dazs 雪糕批，折实后平均每件只需 $12.9，绝对是炎夏消暑与大量囤购物资的最佳省钱时机！

7-Eleven「711大折日」 必买人气零食/雪糕/饮品/啤酒

在此次 7-Eleven 的超级推广中，多款人气商品均以破底价发售。首先推荐的是多款顶级雪糕，除了 Häagen-Dazs（$128.6/10件）之外，MO¨VENPICK雪糕/雪葩（$129.4/8件）及 Dreyer's 雪糕杯/脆筒（$102.5/10件）亦享有极致折扣。

炎炎夏日，当然少不了清凉饮品！可口可乐/无糖可口可乐330毫升4罐装折实价只需 $12.3；多款茶饮及果汁（如维他柠檬茶、玉泉等）折实平均$6.2/支；而明治顶级鲜牛奶946毫升（$40.1/2盒）更是健康之选。此外，啤酒爱好者可趁机入手麒麟一番啤酒（$6.9/罐）或蓝妹啤酒（$7.7/罐），尽情畅饮。

宵夜良伴亦不容错过，7-SELECT 联乘楚撚记大排档推出的花雕鸡髀（$19.3/件）与五香卤水乳鸽（$30.8/件），肉质鲜嫩多汁。更有即食的安记罐装鲍鱼（$77/3件），让您在家轻松品尝高级海味。同时亦可选购卡乐B薯片（$34.7/3件）及各款薄荷糖作为休闲零食。

77折囤货好时机 粮油杂货及洗衣珠劲减 

除了零食与甜品，7-Eleven 亦是街坊们补充日常用品的便捷之选。精明的消费者不妨趁机入手狮球唛/刀唛油3支装（$76/件）及金象牌顶上茉莉香米8公斤（$79.9/包），轻松为家人准备丰盛一餐。

此外，家居必备的 ZENSES 4层纯白压花卷纸（$59.3/2条）及高效洗衣珠，如AXE洗衣珠（$96.3/2盒）及 LA 天然4合1洗衣珠（$140.2/2盒）同样是扫货重点。在便利店一次过买齐这些重量级日常用品，省钱之余更免去前往大型超市搬运的烦恼，省时又省力。

 

7-Eleven 711大折日优惠详情

  • 活动店家： 全线 7-Eleven 店舖（香港及澳门）

  • 优惠期限： 2026年7月10日早上7时起 至 7月12日早上6时59分（限时48小时）

  • 核心优惠： 凡购物满 $100（港铁站店舖满 $50），即享全单77折。

  • 折上折叠加优惠：

    1. 7月10日至11日期间，凭八达通 App 电子优惠券并以八达通于店内消费满 $100，即可享 $10 折扣（先到先得，换完即止）。

    2. 使用恒生 enJoy 卡付款，可赚取 3倍 yuu 积分回赠。

    3. 购买指定品牌（如太古可口可乐、乐事、蓝妹啤酒等）满 $100，加送独家「迷你收藏杯盲盒」1 个。

  • 条款细则： 优惠不适用于购买香烟、奶粉、网上游戏点数及其他服务项目等；不可与其他折扣叠加使用。详情请参阅店内宣传品，或浏览 7-Eleven 官方网站 了解更多最新资讯。

 

同场加映：屈臣氏限时88折！门市全场无门槛即享优惠 再送高达$120优惠券

 

 

 

 

 

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