拼多多「半夜送货」惹热议！派件员凌晨12点惊现家门前 行内人解构送货员背后苦衷

随着网购日益普及，物流派递的服务质素及时间安排备受大众关注。近日，接连有网民反映其内地网购平台「拼多多」的包裹于深夜甚至凌晨时分派送到香港住所，令不少住户感到错愕。

拼多多玩到「深夜派件」成常态? 用家：时间真绷不住

事缘，先后有网民在「小红书」上分享个人经历，指网购平台「拼多多」的物流派件时间过晚，甚至有送货员在午夜时分依然在住宅区派送包裹。这些帖文迅速引发了其他网民的共鸣，并引申出对行业竞争现状及送货员辛酸的热烈讨论。

其中一名事主分享指出，其多次遭遇平台在深夜派件的情况。事主形容平台「越来越不正常了」，表示若在晚上九时送达尚能接受，但「每次都是快十一点这个时间真绷不住」。事主提出了实际的担忧，指其居住的屋邨管理严格，「不可以在走廊堆放杂物」；同时强调「没有说要投诉的意思，知道快递员的辛苦」，发文只是希望「让平台看看怎么去改善，而不是针对员工！」。事主总结道，虽然「感恩他们这么晚还在送货」，但「还是希望能在正常一点时间收到包裹」。

网购热潮派递奇景 小红书网民: 香港现在都卷成这样了吗

无独有偶，另一名网民亦发文惊叹「内卷的风，还是吹到了香港」。据该网民描述，指在「凌晨12点」突然听到门口有声音，开门赫然发现是快递员将其妻子在「拼多多」购买的物品送上门。面对极端的深夜派件时间，该网民深感震惊，不禁质疑：「香港现在都卷成这样了吗」。

行内人拆解派件员苦况：只要他能派就在赚钱

对于拼多多深夜派件的现象，网民反应两极。一部分网民对快递员的辛劳表示同情，感叹「他们23：34还在工作，很苦的感觉」，并直呼送货员「也是够拼 12点还在工作」。

针对快递员深夜派件的动机，有疑似行内人从行内角度解构背后苦衷，指出这与薪酬机制息息相关，透露派件利润微薄：「一件4蚊。只要他能派就在赚钱」。此外，也有人分析指这类晚间派送服务「我看很多都是pt（兼职）自己接的呀」，并指出派件工作就是多劳多得，也许就是深夜比较有空工作，背后揭示快递员为口奔驰的无奈。

另一方面，亦有部分网民对深夜派件表示欢迎，认为「吃完饭有空才拉进屋拆件，送货员也容易点停车，皆大欢喜」。同时，有网民提醒将包裹留在门外的风险，指出在某些屋苑，包裹若放置门外，「第二天就被保洁当垃圾收走了」。

资料来源：Emily、陈大大讲留学_己任教育＠小红书

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