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屈臣氏限时88折！门市全场无门槛即享优惠 再送高达$120优惠券

生活百科
更新时间：16:51 2026-07-08 HKT
发布时间：16:51 2026-07-08 HKT

又是囤货好时机！屈臣氏本周六（7月11日）强势推出「全场无门槛88折」快闪推广活动，无论是热卖的护肤美妆，还是精选益生菌等保健好物，通通享有折扣，使用指定付款方式更可即减 $30。除此之外，任何消费即送高达$100屈臣氏优惠券，指定产品再加送$120优惠券！即睇精选优惠！

屈臣氏全场88折 护肤美妆/健康保健品大放送

想要入手心水优质产品，现在就是最佳时机。这次限时优惠涵盖了多款人气商品，从日常防晒到内在调理应有尽有。例如，广受好评的 OLAY 轻透防晒隔离乳套装，不仅质地清爽，是夏日抵御紫外线的必备良物，88折后只需 $214.7。注重健康的消费者也可趁机选购 ESSENTIALE 健肝素，两件折实价平均每件只需 $549.2，满 $999 更额外赠送便携装，全方位守护都市人的肝脏健康。另外还有 PhD 蛋白棒（88折折实价 $20.3）及智敏捷医学养脑配方等，照顾不同人士的营养与护理需求。

满额叠加惊喜奖赏 尽享高达$120优惠券

除了全场88折的基本折扣外，是次活动更推出多重满额赠礼，让屈臣氏优惠叠加上去更划算。消费者购买任何护肤或美妆产品（男士护肤品除外）满 $150，即可获赠 $50 专属优惠券。若选购精选益生菌产品满 $488，更能带走 $60 健康产品优惠券。更令人惊喜的是，于门市进行任何消费，均加送价值 $100 的屈臣氏优惠券（包含两张 $50 优惠券），为下一次购物提早锁定丰厚著数。

专属银联支付优惠 门市签账即享折上折

为了让顾客享受极致的性价比，于实体门市购物时选用指定支付方式更可享「折上折」回赠。只需使用银联手机 Pay 或银联二维码付款，单一签账净额满 $500，即可立减 $30。精明的消费者不妨在结帐时善用此优惠，把日常必需品如清热酷特别优惠装（88折后仅 $35.2）或马百良安宫牛黄丸（88折后每粒 $190.6）等高单价保健品一并带回家，轻松悭得更多，买得更聪明。

屈臣氏7月11日快闪优惠详情

  • 优惠期限： 2026年7月11日（星期六）

  • 网店专属优惠码： 结帐时输入「12OFF」

  • 优惠详情：

    • 易赏钱会员享全场无门槛88折

    • 门市任何消费加送$100屈臣氏优惠券（50 x 2张）

    • 门市以银联手机 Pay 或二维码单一签账满 $500 即减 $30（优惠期至2026年8月14日）

    • 买精选益生菌满 $488 送 $60 健康优惠券；买护肤/美妆满 $150 送 $50 优惠券。

  • 条款及细则： 优惠只限易赏钱会员出示 App 享用。优惠不适用于购买礼券、初生婴儿奶粉、无额外折扣货品及缴费服务等。所有屈臣氏现金优惠券于全场 88折期间暂停使用。赠送之优惠券设有最低消费门槛及有效期限制（例如 $50 优惠券需于下次买满 $388 使用）。如有争议，屈臣氏保留最终决定。保留最终决定权。

 

同场加映：惠康超级市场快闪88折优惠！全店买满$168即享 指定货品额外折上折

 

 

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