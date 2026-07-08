屈臣氏限时88折！门市全场无门槛即享优惠 再送高达$120优惠券

又是囤货好时机！屈臣氏本周六（7月11日）强势推出「全场无门槛88折」快闪推广活动，无论是热卖的护肤美妆，还是精选益生菌等保健好物，通通享有折扣，使用指定付款方式更可即减 $30。除此之外，任何消费即送高达$100屈臣氏优惠券，指定产品再加送$120优惠券！即睇精选优惠！

屈臣氏全场88折 护肤美妆/健康保健品大放送

想要入手心水优质产品，现在就是最佳时机。这次限时优惠涵盖了多款人气商品，从日常防晒到内在调理应有尽有。例如，广受好评的 OLAY 轻透防晒隔离乳套装，不仅质地清爽，是夏日抵御紫外线的必备良物，88折后只需 $214.7。注重健康的消费者也可趁机选购 ESSENTIALE 健肝素，两件折实价平均每件只需 $549.2，满 $999 更额外赠送便携装，全方位守护都市人的肝脏健康。另外还有 PhD 蛋白棒（88折折实价 $20.3）及智敏捷医学养脑配方等，照顾不同人士的营养与护理需求。

满额叠加惊喜奖赏 尽享高达$120优惠券

除了全场88折的基本折扣外，是次活动更推出多重满额赠礼，让屈臣氏优惠叠加上去更划算。消费者购买任何护肤或美妆产品（男士护肤品除外）满 $150，即可获赠 $50 专属优惠券。若选购精选益生菌产品满 $488，更能带走 $60 健康产品优惠券。更令人惊喜的是，于门市进行任何消费，均加送价值 $100 的屈臣氏优惠券（包含两张 $50 优惠券），为下一次购物提早锁定丰厚著数。

专属银联支付优惠 门市签账即享折上折

为了让顾客享受极致的性价比，于实体门市购物时选用指定支付方式更可享「折上折」回赠。只需使用银联手机 Pay 或银联二维码付款，单一签账净额满 $500，即可立减 $30。精明的消费者不妨在结帐时善用此优惠，把日常必需品如清热酷特别优惠装（88折后仅 $35.2）或马百良安宫牛黄丸（88折后每粒 $190.6）等高单价保健品一并带回家，轻松悭得更多，买得更聪明。

屈臣氏7月11日快闪优惠详情