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WhatsApp拟新增绿点功能取代「在线上」 用户使用状态无所遁形？ (附隐藏上线时间教学)

生活百科
更新时间：14:45 2026-07-08 HKT
发布时间：14:45 2026-07-08 HKT

WhatsApp是不少港人常用的即时通讯软件，近日iOS版拟推出新功能，并推出测试版本，加入绿点（green dot）功能取代目前的「显示线上状态」，用户可以即时了解联络人是否在线，让在线状态变得一目了然！不过，如果不想公开在线状态，仍有方法可隐藏上线时间。详情即看下文！

WhatsApp拟新增绿点功能取代「在线上」 iOS／Android不日推出

WhatsApp目前已在iOS版进行测试新增的绿点功能，主要变更为取代「显示线上状态」。现时沿用的「显示线上状态」，用户需要按入目标联络人的版面，透过头像下方的文字标签，知悉对方的线上状态。而绿点功能则会在WhatsApp版面的小头像旁加上绿点，只要联络人在线，绿点就会出现；相反，当对方离线时绿点就会消失。换言之，用户只需开启WhatsApp，联络人是否在线已一目了然。

据WhatsApp表示，目前绿点功能只会用于聊天版面，未来可能会扩展至WhatsApp的其他部份，例如聊天清单或对话等。WhatsApp除了在iOS进行测试，上月亦已向部份Android（安卓）用家进行测试，预料在未来数星期会有更多用户能使用绿点功能，惟正式版本推出日期仍有待公布。

简单3步隠藏WhatsApp线上状态

不少WhatsApp用户在目前的「显示线上状态」下，都希望进行隠藏以保留线上私隐。其实WhatsApp亦有设定能自行将线上状态隠藏，最需简单3步即可达成！

隠藏WhatsApp线上状态教学：

  1. 在WhatsApp内的设定中选择「私隐」（Privacy）。
  2. 在「最后上线与在线状态」（Last seen & online）中，「谁可以看到我的最后上线时间」（Who can see my Last seen）一栏选「没有人」（Nobody）。
  3. 再在「谁可以看见我的在线状态」（Who can see when I’m online）一栏选「与最后上线时间相同」（Same as last seen）。

文：TF

资料及图片来源：WABetaInfo

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