长者慢速缴费引议！「交钱阿婆」凭一己之力瘫痪便利店？网民呻「神沙倒出嚟慢慢数」阻返工

在分秒必争的都市生活中，上班族于繁忙时间往往追求极致的速度与效率。然而日前有网民在社交平台上大诉苦水，指有长者在便利店慢条斯理地处理缴费事宜，导致后方大排长龙，整间店铺的运作「因一人而停摆」，无奈指：「一个交钱阿婆可以瘫痪成间7仔。」引来不少网民表示深有同感。

长者停摆便利店？ 「交钱阿婆」凭一己之力瘫痪收银柜位

日前，有网民在 Threads 平台上以「一个交钱阿可以瘫痪便利店」为题发文，抱怨有长者在便利店交费时动作慢条斯理，根据事主的描述，该名长者在柜台前缴费，但由于动作较慢，导致整间店铺的运作「因一人而停摆」。而店员的处理方式亦令事主感到不满。事主透露，当时「个收银找完一叠有$20、$50、$100嘅银纸，见到后面条队劲长，佢都仲问阿婆要唔要数多次钱。」、「我觉得佢（收银员）被人闹都唔抵帮。」

网民列长者「慢速缴费7部曲」

有网民更在留言位置具体描绘长者在便利店的「慢速缴费7部曲」。该网民指出，长者起初通常会尝试以八达通缴费，被职员拒绝后，会原地停顿半分钟，并抛出一句：「上次都得」。接著，长者会开始缓慢地点算硬币，数完却往往发现仍欠缺数元，甚至忘记了纸币的存放位置；经过一轮翻找后，才拿出隐藏的20元纸币交予收银员。

好不容易来到找续环节，当收银员准备找回尾数（例如3.7元）时，长者会突然表示「我俾两蚊你」，再慢慢从散银包寻找2元硬币以换取整数找续。完成付款后，长者必然要求收银员将收据钉好，而此时收银员往往会找不到钉书机，或刚好用尽钉书钉，进一步拖延时间。当后方顾客以为长者准备离开时，对方却会再拿出一张全新的帐单要求缴费，令后方排队的人深感绝望。事主更无奈表示，偶尔还会出现「爆珠」的终极情况，长者会拿出500元大钞要求为八达通增值200元，即使卡内余额已近千元，其目的纯粹为「打散张$500纸」。

「神沙倒出嚟慢慢数」阻返工惹议：ATM都系咁

该帖文迅速成为网络热话，不少网民随即分享类似遭遇，纷纷大吐苦水：「7仔用几十个银仔慢慢数交费」、「爱民邨日常，曾经见过全条队都系等紧交费，结果我放低晒所有手上嘅嘢决定唔买」、「交钱唔系大问题，揾神沙、逐粒数，数完发觉原来唔够俾，再拎张500出黎，找完钱眼蒙又继续数过，搞X足几分钟」、「最嬲唔系一个交钱阿婆，系一个交钱阿婆连续交5张单」、「真系，专登拣返工时间喺闸内7仔交，一次交几张，慢慢数钱，数完又要钉单。」亦有人分享附近便利店职员的处理方法：「咁我屋企楼下间OK做得好好，朝早繁忙时间唔比人交钱，话人地赶住返工，叫佢晏少少先交」、「前日去OK买嘢，有个阿姐攞50蚊散银出嚟增埴八达通，好彩个staff（职员）帮后面啲人埋单先」

除了在便利店，不少人不满在繁忙时间时于公共交通工具、银行被长者「阻路」：「仲有朝早返工返学繁忙时间推住车仔搭落楼+搭地铁」、「啲阿婆好钟意晨早流流阻住人返工，8点几系地铁站拖住部车仔慢慢行顶住条路」、「去ATM揿钱见到前面企咗个阿婆，即刻心知不妙。」不过亦有网民指出长者身体机能不及年轻人，动作缓慢是必然的，应互相体谅：「唔好嫌弃阿婆，但希望阿婆唔好系放工时间撘巴士。」

来源：Threads

文：M