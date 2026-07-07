月薪15,000元请夜更保安「笋工」？石硖尾旧楼法团标明欢迎「各户亲朋戚友」惹热议

近月社交平台掀起一阵老老嫩嫩齐齐考保安的热潮。日前网上就流传一张大厦保安招聘告示，其薪酬待遇及招聘字眼引起网民关注。有石硖尾旧洋楼以月薪15,000元招聘每天工作12小时的夜更保安，并特别呼吁住户「推荐亲朋戚友」，事件随即引发网民热议。

石硖尾旧楼1.5万请夜更保安 招聘对象:「各户亲朋戚友」 引热议！

近月社交平台掀起一阵老老嫩嫩齐齐考保安的热潮。日前网上就流传一张大厦保安招聘告示，其薪酬待遇及招聘字眼引起网民关注。(剧照 非当事人)

该通告由石硖尾一旧洋楼的业主立案法团于2026年7月2日发出，招聘夜更物业管理员或保安员。职位要求应征者具备中一程度及一年经验，通告又特别注明，「请大厦各户住帮忙推荐亲朋戚友」。

事缘，有网民在Facebook群组「全港保安招聘站」上分享了一张大厦管理处的招聘通告，由于其列出的聘用条件及特别的呼吁字眼，随即引来群组内大量成员的转发与热烈回应。

根据网民上传的图片显示，该通告由业主立案法团于2026年7月2日发出，招聘夜更物业管理员或保安员。职位要求应征者具备中一程度及一年经验，需持有保安培训课程证书（QAS）及保安人员许可证。

日常职责包括巡逻大厦前、后座两个出入口、访客登记及处理投诉。告示中列明，该职位月薪为15,000元，每周工作6天，工作时间为下午7时至上午7时，即每天需工作12小时。同时，通告在开头处特别注明，「请大厦各户住帮忙推荐亲朋戚友」。

网民狠批待遇不合理 质疑「叫佢亲戚去做啦」

该则通告的薪金与工时比例引起网民热烈讨论。不少网民认为待遇并不合理，直言「12码 得15K少得滞，起码19K」，并表示除非「半夜过后可长瞓直」，否则难以吸引人入行。

对于通告中呼吁推荐亲友的要求，网民普遍以嘲讽态度回应，留言称「叫佢亲戚去做啦」，甚至直指「喺屋企好过啦」。此外，不少网民对招聘的实际动机提出质疑，认为待遇过低不合常理，留言指「咁嘅价点请到人，又系假招聘」，有人甚至怀疑雇主以此条件作为无法聘用本地人的借口，为「之后用外劳」铺路。

资料来源：全港保安招聘站security recruit

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