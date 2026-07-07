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大学生苦呻被迫供亲妹读书 与父争执叹「系咪家姐嘅责任？」 网民：绝对唔系义务

生活百科
更新时间：15:41 2026-07-07 HKT
发布时间：15:41 2026-07-07 HKT

最近，有女大学生于社交平台发文，表示由中学时期开始，已被父母不时提醒日后需要「供阿妹读书」，苦呻「大学未毕业已经就有压力」，又透露已为此事跟家人多次争执，无奈下决定在社交平台寻求更多意见，「家姐供养阿妹读大学系咪家姐嘅责任？」详情即看下文！

在学港女苦呻家人要求供亲妹读书：「其实唔供系咪唔正常？」

日前，有女大学生于Threads发文，问：「家姐供养阿妹读大学系咪家姐嘅责任」、「有冇人屋企系需要供细佬妹读书」。楼主透露，早由中学时期开始，已被父亲灌输要「供阿妹读书」，「每一年都提醒我」，对此感到「好窒息」，大学未毕业已经就有压力，坦言「其实唔供系咪唔正常？」

楼主又表示，就供养妹妹读书的问题已与家人发生多次争执，认为此责任不应由自己承担，坦言：「如果冇钱点解要生多个？」而在执笔发文之际，楼主称已再次因此事跟父亲争论，无奈表示：「咁依架我可以点做？书又未读完，学费又要靠屋企人。」 

网民力撑楼主「好好过好自己嘅生活」

关于兄姊应否供养弟妹读书，不少网民都留言力撑楼主，认为此为父母的责任，「出于爱可以帮手，但绝对唔系义务同责任」、「你无责任，供养子女是父母责任、你不是怀疑自己」、「绝对唔系你嘅责任，你嘅责任只系要好好过好自己嘅生活」、「养育子女唔系你嘅责任，你估宜家60年代仲系长兄为父呀！」

有人则认为如家人面对财政压力，建议考虑申请「Grant loan（政府大专学生贷款）」解决学费问题，「如果你屋企真系够穷，应该可以申请grant去比学费，同再申请loan去俾个学费差额同埋生活费」、「而家读书系有grant loan，阿老豆冇本事未叫阿妹申请grant loan啰」、「喺香港，只要成绩够，就一定申请到grant loan有书读」。

文：TF

资料及图片来源：Threads

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