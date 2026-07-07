中环富利丝绸疋头8月中结业！40年布行老字号 搜罗各地织锦/紥染真丝 网民慨叹：香港历史

香港近年多间老店不敌时代变迁相继结业，不论是酒楼食肆或零售店都先后与街坊告别。中环利源西街一间开业40年的布行老字号「富利丝绸疋头」，以订造窗帘、枱布或各类布制品见称，惟近日店方于网上平台宣布将于8月中结业，引起网民慨叹可惜：「佢哋啲布好靓！」

中环富利丝绸疋头8月中结业！40年布行老字号 搜罗各地织锦／紥染真丝

利源西街的排档与零售店舖林立，当中不少为开业多年的老字号，甚有一种怀旧的气息。位于利源西街一间始于1986年的布行老字号「富利丝绸疋头」，多年来搜罗各地布料，从韩国织锦、日本布料、本地紥染全真丝，以至具机能性的帆布、聚酯纤维、遮光布及纳米布料等均一应俱全，同时以订造窗帘、枱布各类布制品见称，且材质可自由配搭。惟这间40年老字号近日于网上平台宣布将于8月中光荣结业，店内的各款布料正减价清货。

对于中环布行老店结业，不少网民慨叹不舍，「好可惜，啲布好靓我都买咗几幅」、「布料睇落好靓㖞！」；有网民分享过往造衫历史，「50多年造衫都系喺呢度买布」、「香港历史」。有网友认为近年消费模式改变，令实体店面对大挑战，「个个去淘，边个去造衫」、「个个都淘宝、拼多多、京东，呢啲实体店迟早都系会玩完」。

利源东西街被誉为「中区女人街」

香港中区是殖民地管治时代的开端，早期华人聚居，19世纪末进行填海工程，当时台山富商金利源获得利源东街一幅地，建成4层高商住楼，1894年附近建成一条街道，金利源用自己名字命名为「利源东街」（Li Yuen Street East），成为香港第一条街道以华人名字命名。1906年金利源得到富商李乃普支持，兴建「利源西街」（Li Yuen Street West），两条街被合称「利源东西街」。20世纪初，利源东街曾经有几家报馆，因此被称为「报纸街」。

早年香港百货公司不多，也没有大型购物商场，1950年代利源东西街出现小贩摊档，售卖价廉物美的女士服装、饰物、日用品、中国手工艺品，也有舶来品如化妆品、胸围、内衣裤、手表、手袋等，故此利源东西街亦有「中区女人街」之称。不但吸引本地妇女光顾，亦是游客购物好去处，更是香港首条国际知名的「女人街」。随著网络发达改变近年购物模式，利源东西街已不复全盛时期热闹，不过街道上保留历史文化魅力，吸引游客前往感受旧香港情怀。

文：RY

资料及图片来源：富利丝绸疋头-布料/窗帘、全港店舖执笠结业消息 关注组