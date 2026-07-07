长沙湾药材舖免费凉茶赠街坊 港人感动「揾食艰难但处处有爱」 网民：派咗好多年了

香港不乏暖心善举。最近，有港人发现长沙湾东京街的一间药材舖，向街坊提供免费凉茶，老板娘更坚持不收分文，窝心善行令他深受感动，感叹：「现时香港揾食艰难，但亦处处有爱。」令不少网民纷纷赞扬「好人好事」：「佢哋派咗好多年了。」

长沙湾药材舖免费凉茶赠街坊 港人感动「揾食艰难但处处有爱」

最近有港人发现长沙湾东京街的一间药材舖，向街坊提供免费凉茶，老板娘更坚持不收分文。（图片来源：Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组」）

事缘有网民日前在 Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组」中发文，分享自己与妻子路过长沙湾东京街的「东江药行」时，发现该店正提供「免费嘅凉茶服务街坊」，告示注明「限每人一碗」。事主与妻子随后一同饮用了一碗，并在事后打算入内付款以示支持，然而店内的「婆婆唔肯收」钱。

面对店方的慷慨，事主在大感惊喜之余，亦深受触动。他形容，虽然现时本港经济环境面临挑战，市民生活不易，但这件事让他由衷体会到「现时香港揾食艰难，但亦处处有爱」。

网民：派咗好多年了

帖文曝光后，随即引来街坊与网民留言赞赏，直言这是难能可贵的好人好事。不少知情网民更透露，该药舖的善举并非一时之兴，纷纷留言证实「佢派左好多年」、「好多年了」、「去清吓感冒都好。」，亦有街坊回忆起店内医术精湛的老中医师：「做几年有个好大年纪嘅中医师喺度，而家唔知仲喺唔喺度呢？𠮶阵时睇佢真系好犀利嘅，feel到佢把搏有用啲气功，有啲气喺我只手度行紧！」

来源：Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组