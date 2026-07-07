Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾药材舖免费凉茶赠街坊 港人感动「揾食艰难但处处有爱」 网民：派咗好多年了

生活百科
更新时间：14:29 2026-07-07 HKT
发布时间：14:29 2026-07-07 HKT

香港不乏暖心善举。最近，有港人发现长沙湾东京街的一间药材舖，向街坊提供免费凉茶，老板娘更坚持不收分文，窝心善行令他深受感动，感叹：「现时香港揾食艰难，但亦处处有爱。」令不少网民纷纷赞扬「好人好事」：「佢哋派咗好多年了。」

长沙湾药材舖免费凉茶赠街坊 港人感动「揾食艰难但处处有爱」

最近有港人发现长沙湾东京街的一间药材舖，向街坊提供免费凉茶，老板娘更坚持不收分文。（图片来源：Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组」）
最近有港人发现长沙湾东京街的一间药材舖，向街坊提供免费凉茶，老板娘更坚持不收分文。（图片来源：Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组」）

事缘有网民日前在 Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组」中发文，分享自己与妻子路过长沙湾东京街的「东江药行」时，发现该店正提供「免费嘅凉茶服务街坊」，告示注明「限每人一碗」。事主与妻子随后一同饮用了一碗，并在事后打算入内付款以示支持，然而店内的「婆婆唔肯收」钱。

面对店方的慷慨，事主在大感惊喜之余，亦深受触动。他形容，虽然现时本港经济环境面临挑战，市民生活不易，但这件事让他由衷体会到「现时香港揾食艰难，但亦处处有爱」。

网民：派咗好多年了

帖文曝光后，随即引来街坊与网民留言赞赏，直言这是难能可贵的好人好事。不少知情网民更透露，该药舖的善举并非一时之兴，纷纷留言证实「佢派左好多年」、「好多年了」、「去清吓感冒都好。」，亦有街坊回忆起店内医术精湛的老中医师：「做几年有个好大年纪嘅中医师喺度，而家唔知仲喺唔喺度呢？𠮶阵时睇佢真系好犀利嘅，feel到佢把搏有用啲气功，有啲气喺我只手度行紧！」

来源：Facebook 群组「长沙湾美食及消费关注组

延伸阅读：60岁失业男转行揸的士！被裁3个月考保安失败 1原因坚持赚「辛苦钱」获网民力撑

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
6小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
6小时前
00:42
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
17小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
4小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
4小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
2026-07-06 14:00 HKT
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
16小时前