变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士

香港夏季长时间高温且湿度高，冷气机成为日常生活中不可或缺的家电。然而，随著能源价格持续上升，不少市民即使转用了标榜节能的变频冷气机，却发现电费未有明显下降。近日，有电器专门店便分享了有关冷气机的实用资讯，拆解了变频冷气机未必悭电的迷思，厘清了日常使用的误区。

电器店破解变频冷气机未必最悭电的元凶 与这2个习惯有关...

电器店破解变频冷气机未必最悭电的元凶 与这2个习惯有关...

针对网民「点解买咗变频冷气机，都好似悭唔到好多电」的疑问，电器专门店「BBE」近日在社交平台上拆解变频冷气机的使用迷思。店家指出变频冷气真正悭电的原因，在于室内空间达到预设的理想温度后，系统会自动调降运转频率以保持恒温，从而减少压缩机需要频繁反复重启所产生的电力负荷。

不过，若用家习惯在短时间内不断开关冷气电源，或是未有关好房门导致冷风持续外流，机器便会长期处于高速运作状态。在这种错误的使用习惯下，变频机的耗电量就会与定频冷气机一样，店家更总结道「变频系一种技术，唔系悭电嘅保证」。

定频与变频空调有什么分别？

连锁电器店「丰泽 Fortress」过去亦曾分享过定频与变频空调在运作原理、耗电量及成本上各有显著差异。定频机的运作犹如「跑百米冲刺」，依靠全速运作与完全停止来控制温度，反复的「开关」循环使其启动时耗电量较大；相反，变频机则像「长跑调节呼吸」，能根据室温自动调整压缩机转速，以低速稳定运作取代频繁开关，不仅温度控制更精准、噪音较低，长远更能有效节省电费。

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4大冷气机选购贴士 根据预算/空间大小/需求选择空调

1. 居住地区气候

香港冬季湿冷，推荐选购冷暖空调以减少对电暖器的依赖；针对春夏潮湿，则推荐具备除湿模式的机型，帮助预防室内霉菌滋生。

2. 家庭成员需求

家有婴幼儿、长者或需关注健康者，首选变频冷气以保持温湿度高度稳定；注重空气品质者，建议选择配备PM2.5过滤器、抗菌滤网或UV杀菌附加功能的型号。

3. 预算与长期成本

定频空调初期入手价格较低，但长远电费负担较重；变频空调初期投资成本较高，但凭借优异的节能效果，长远能大幅降低电费开支。

4. 空间大小与匹数

冷气「匹数」必须与房间面积匹配。约 100 平方呎建议 ¾ 匹；约 150 平方呎建议 1 匹；约 200 平方呎或以上建议 1.5 匹或以上。匹数不足会增加耗电，过大则浪费能源。

资料来源：bbe.hk、丰泽 Fortress