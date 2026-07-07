百佳超市88折！7.11限定一日  粮油杂货、新鲜食材及家居日用品激减

随着世界杯赛事气氛渐浓，百佳超级市场宣布，将于本周六（7月11日）推出限定一日的「盛夏狂欢优惠」。届时，全线实体门市与PNS网购平台将同步提供高达全单88折的购物折扣，并且不设折扣上限，让市民能以更优惠的价格采购粮油杂货、新鲜食材及家居日用品。

百佳超市7.11门市消费满$150无上限88折 精选商品折上折

于7月11日活动当天，顾客亲临香港百佳及其旗下各大超市门市，单笔消费满港币150元，即可自动享有全单12%（即88折）的价格扣减。此项优惠不设最高折扣限制，非常适合消费者为夏日派对或日常起居作大量补给。

顾客更可趁此折扣优惠入手多款热卖商品。在食品方面，原价$128的金凤牌纯正泰国顶级香米（8公斤装），88折后只需$112.7；而在急冻食材上，SELECT 佳之选急冻鸡肉系列（包括去骨鸡上髀肉、鸡上髀扒、鸡脊柳及鸡下髀），原价$60/2包，折后平均每包低至$26.4（即$52.8/2包）。饮品方面同样具吸引力，明治3.7牛奶 平均$18.5一盒（$37/2盒）；维他奶钙思宝豆奶（燕麦/原味/无糖，6包装）折后每排仅售$17.6。

百佳PNS网购专属折扣码：最高可享全单88折

为配合习惯网上购物的客群，百佳超市旗下PNS网购平台亦于同日提供阶梯式的专属优惠码。消费者于网上单笔签帐满港币800元，并于结帐时输入指定优惠码【JULY8】，即可获得全单92折；若购物总额达港币1,200元，只需输入优惠码【JULY12】，便能享有与实体店同等的全单88折优惠。

资料来源: 香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK

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