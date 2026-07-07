特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正

轮候公屋往往需要漫长岁月，不少基层市民为求尽早上楼，会考虑参与「特快公屋编配计划」。一名公屋申请人去年透过该计划，仅花5个月便获派屯门区一个附带海景及大骑楼的单位。事主居住半年后大赞环境「好舒服」，于是近日发帖鼓励同路人，「大家都可以申请咗特快计划先」！

特快公屋「执到宝」5个月上楼 高层望海开扬大单位住得「好舒服」

香港房屋委员会最新一期的「特快公屋编配计划」(2026) 近日正接受申请，合资格的申请者可借此提早获配公屋。有网民于社交平台「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上发文，分享其去年透过上述计划成功拣选优质单位的亲身经历，借此鼓励其他正在轮候公屋的街坊。

根据事主描述，他在去年第二轮计划首日前往拣楼，由于当时屯门区的单位未有人选择，因此顺利选中该心仪单位。事主在视察单位时拍下短片，从影片及事主形容可见，该单位位于高层，不但享有开扬壮丽的海景，而且室内格局「又大又四方」，采光度极佳且十分通爽。单位内更设有旧式公屋独有的宽敞「大骑楼」，提供了充足的晾晒衣物及活动空间。

单位纳入特快计划仅因大门设计？

事主形容，由审查到上楼仅需5个月，现时已入住半年，感觉「好舒服」。他解释，该单位被纳入特快计划的原因，仅仅是因为「门口位唔适合伤残人士使用」，但实际上楼层设有升降机，「同普通单位冇分别」。事主总结其经验，指出「特快唔一定系有问题单位」，并鼓励大家「申请咗特快计划先，再睇吓单位嘅列表」，若有兴趣可实地考察，便大有机会拣到心仪单位。

网民热烈讨论：比中六合彩更正

事件曝光后，引发网民热烈讨论。不少网民对事主的幸运表示羡慕，形容特快计划中出现这类无问题的优质单位是「万中无一」，甚至直言这份运气「比中六合彩更正」。有网民大赞这类旧式公屋「够大 通爽」，且设有大骑楼，非常适合「放洗衣机、单车，加张椅发呆饮杯茶」。

不过，亦有部分网民对单位的背景提出质疑，询问「呢啲单位可能系发生过命案？」。对此，事主澄清名单上并无标示相关问题，而一家人亦「住得好舒服」；其他网民亦补充指，特快名单会清楚列明单位曾否发生「自杀凶杀」或「漏水」等状况。此外，对于网民关注放弃拣楼会否扣减配屋机会，事主亦热心解答，指出若未拣定单位并不会扣减次数，只有在与主任确认并收到信件后「话唔要」，才会「计你一次」。

事主的经历扭转了部分大众对于特快公屋皆为劣质单位的印象，揭示了计划中亦隐藏著极具潜力的「笋盘」。网民普遍对此抱持正面态度，热烈讨论旧式公屋在空间实用性及间隔上的优势，相信能为正在犹豫是否参与「特快计划」的市民提供实用的参考。

