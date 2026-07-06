60岁失业男转行揸的士！被裁3个月考保安失败 1原因坚持赚「辛苦钱」获网民力撑

在现今竞争激烈的职场环境中，中高龄人士求职往往面临巨大挑战。近日，一名年近60岁的港人在网上分享，自己被裁员后经历了三个月的失业期，转投保安行业亦未果，最终展开了职业司机的新生活。他为了生计咬紧牙关，引起不少网民关注。

年近60岁港人被裁员 欲转行做保安失败

有60岁港人近日在社交平台分享，决定转投的士司机行业。 (资料图片，非当事人)

事主在社交平台 Threads 上分享个人经历，他表示自己在三个月前遭遇裁员，由于「年近60岁，职场上唔会有人请」，在寻找新工作时困难重重。在失业期间，他曾进修保安课程并投递多份申请，本以为能顺利转行，却始终「冇下文」。面对家中虽然没有小朋友需要抚养，但仍有「有时些贷款」在身的经济压力，事主极需找到稳定的收入来源。

投身的士行业 慨叹「困车厢十多小时系辛苦钱」

面对求职屡屡碰壁的困境，事主庆幸自己早前已考取了的士牌照，让他得以靠驾驶的士赚取生活费。事主形容驾驶的士赚取的是「辛苦钱」，每天需要「困在车厢中十多小时。先至揾够数」。根据事主的描述，他最初驾驶小路宝混能的士，每日成本包括「约租约570，气约80至100」，这还未计算隧道费。为了减低成本及提高效率，事主表示「今日会转揸纯电红旗」，指出其「租金平，但系可以换充电，约10分钟」。总结事主对这份新工作及未来的期盼：他「希望可以揾到食」，并盼望能早日还完贷款。

网民留言支持：天无绝人之路

事件曝光后，在网上引起极大回响，大批网民纷纷留言为事主打气及表达共鸣。不少人被事主逆境自强的态度感动，送上真挚的祝福，反复祝愿他「出入平安，长做长有」及「加油！祝路上平安！」，并以「天无绝人之路」来勉励他继续努力。对于事主忧虑的生计问题，有网民分享身边朋友的经验以作鼓励，指「我老友轻轻松松每个月都有三万几」，希望借此为事主注下强心针。不过，亦有网民感叹在现今社会谋生不易，直言「香港地揾钱真系好艰难」，并温馨提醒事主成为职业司机后，「最紧要小心揸车，唔好害人害物」。

另一方面，事主的经历亦引发网民对中高龄就业困境及行业现况的深度探讨。有网民无奈指出，「而家揾工40岁都难」，更有留言附和指「真，60岁保安都难请」，认为以往保安行业是「中高龄转跑道选择」，如今却面临「比新移民抢埋」的激烈竞争，慨叹这个年纪「揾工又嫌年纪大，真唔知可以点」。事主未雨绸缪的举动甚至启发了其他人，有网民表示「嚟紧甩P都想考的士牌」，亦有人坦言「我都考紧的士牌，当系一条后路」，反映不少市民对职业前景抱有危机感。

资料来源：Threads

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