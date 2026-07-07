公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本

香港装修费用高昂，不少市民上楼后均需面对沉重的装修负担。近日，一名公屋住户在网上发文，希望了解不同预算下的装修选择，并探讨以$10万预算，完成3至4人公屋单位家私及电器装修的可行性。

公屋低预算装修 网民求教$10万「极简」完成3-4人单位

有正打算为3至4人的公屋单位进行装修的公屋户发文分享，表示留意到市面上的基本装修费用一般较高，「我见普普通通装修都要30万以上」，遂发文向其他网民探讨低预算装修的可能性，并寻求经验分享。

由于他构想的装修方案相对简约，主要打算进行地砖铺设及墙身粉刷，并计划透过网上常见的订造家私公司，度身订制两组间墙柜以作空间分隔，便好奇询问「有无人家私电器装修10万内全部搞掂晒」。

网民：香港从来最贵系人工

帖文发布后，随即引发大量网民及过来人的热烈讨论。部分网民认为在现今物价下，$10万预算过于吃紧，直言「简简单单最少廿万真系冇走鸡」，甚至认为1至2人单位也难以达成。然而，有不少网民分享了低成本完工的成功案例，并强调「香港从来最贵系人工」，指出亲力亲为是节省开支的关键。

有网民分享自身经验，表示只要愿意「地板自己整，墙自己油（髹）」，并配合网购现成家私及基本炉具，$5万至$10万元内完工绝对可行；亦有留言建议事主按预算控制项目，例如保留旧电器或购买二手用品，并提醒楼主「冇人话啲嘢一定要一步到位」。

资深师傅建议水电及泥水要落足本

就此情况，《星岛头条》向有多年装修经验的昌师傅查询$10万预算的可行性与潜在陷阱。昌师傅指出，对于一个约380呎（实际铺砖面积约280呎）的3至4人公屋单位，若仅进行铺地砖、油漆及订造两幅间墙柜，预算确实足够。

然而，昌师傅提醒住户需留意平价装修的「中伏」位，主要在于订制家私造柜与设计的差异，例如依靠五金连接件、方便灵活拆装的三合一工艺，与结构较稳固的钉装工艺价格可相差三成以上，泥水工程的不同价格更相差逾五成。他直言，低预算只能满足较低要求，若期望装修质素是能够居住超过十年的安乐窝，便建议需预留更充裕的装修资金。

若业主的预算极度紧绌，昌师傅建议应采取「重基础、轻家私」的分配策略，将大部分资金投放在水电及泥水等基础安装工程上，因为这类隐蔽工程一旦日后出现问题，维修将十分繁复且成本高昂。相对而言，家私部分则具较大弹性，业主可暂时购买现成家私代替订造，不仅价格较相宜，日后亦可随时更换。

资料来源：香港公营房屋讨论区(FB版)