一家四口18招极致「悭钱大法」！月花仅$1.2万 重用冲凉水、尿片 网民：连累下一代跟自己挨苦

在百物腾贵的环境下，不少家庭都各出奇谋节省开支。近日，一名港妈于社交平台上分享其一家四口的极致「悭钱大法」，当中包括大人重用小朋友洗澡水洗澡、以蒸烚食物为主以方便悭水洗碗等，虽然对于能够极限地节省洗费，令这名港妈个人感到满足，但极端节流方式随即引起了网民批评其「连累下一代跟自己挨苦」。

18招极致「悭钱大法」严控每日衣食住行开支 一家四口月花仅$1.2万

面对失业率攀升的大环境，如何缩减日常开支成为不少人的关注点。帖主以自身经历列举出18个节省生活成本的技巧，涵盖饮食、用水、用电、购物及育儿各个方面。在饮食及日常采购上，她表示一家四口每日仅用$100购买食材或外出用膳，并会把握折扣时机，例如趁下午茶优惠结束前购买餐点以当作提早享用的晚餐，或者选择在街市即将打烊时才前往选购平价食材。

此外，该家庭在节约用水方面的执行标准亦相当严谨。包括让成人使用儿童洗澡后留下的用水、限制每次沐浴开水时间最多为3分钟，甚至实行全家人一起洗澡以减低整体耗水量。至于在育儿方面，他们倾向接收免费的二手衣物、书籍和玩具，转用可清洗重用的环保布尿片，并且不会向小孩提供任何零食。

港妈坦言辛苦但感满足

虽然生活条件看似严苛，但以上方法能令全家每月总花费仅约1.2万元，4个月水费更节省至约$50。她同时强调这样做是为了储蓄以制造被动收入，「咁就可以自己照顾返个仔，仔仔的兴趣课也是自己教返」，并坦言虽然实行的过程颇为辛苦，但内心对这种生活方式感到十分充实与满足。

网民：连累下一代跟自己挨苦

这则帖文引起网民热烈讨论事主的做法是否合乎常理，评价呈现两极化。部分网民强烈批评帖主做法，直言「要悭到咁去生活，就唔好生啦」，认为这会连累下一代挨苦，甚至形容其生活如喜剧「悭钱家族」；但亦有网民持客观意见，认为若将部分措施视为环保习惯而非规限，其实并无不妥，惟建议帖主「与其死悭死抵」，不如积极思考如何「开源」。

资料来源：lok_eugene_yannick