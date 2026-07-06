$7直达机场！机场快线香港站单程车票震撼优惠 7月7日开抢

香港机场快线一直是旅客往返香港国际机场及市区的最理想、最高效交通工具。今次更特别联同本地热门支付平台PayMe推出极具吸引力的限时折扣，只需于指定时间输入优惠码，即可以低至港币$7的震撼价，购买原价不菲的机场快线香港站单程车票，为准备出游的旅客大幅节省交通开支！

7月7日 11am 开抢

【机场快线优惠车票】

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机场快线车票$7优惠！轻松往返机场与市区

只需于指定时间输入优惠码，即可以低至港币$7的震撼价购买机场快线香港站单程车票。 (资料图片)

机场快线列车行车快捷且宁静，车厢内的座位设计宽敞舒适，是不少旅客往返机场与市区的选择。为了满足旅客的数码需求，列车部份车卡更设有免费充电服务，加上全车厢覆盖的免费高速WiFi网络，非常方便。

在香港站及九龙站，更设立了免费的市区预办登机服务。只要持有有效的电子旅行证件，旅客便可以提前在市区的车站柜台办理登机手续及托运大型行李。完成手续后，便能毫无负担地在市区作最后冲刺购物、品尝地道美食或进行商务会议，大大减轻了携带沉重行李前往机场的诸多不便，让整个旅程变得更加轻松、从容自在。

机场快线$7优惠详情

以下为是次机场快线车票推广活动的详细资讯，有意抢购的旅客务必留意开售时间及相关细则：

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指定支付方式： PayMe

开售日期及时间： 7月7日 上午11时正起

优惠内容详情： 凭PayMe于指定平台购买机场快线优惠车票（香港站单程），于结帐时输入指定优惠码，即可以震撼优惠价 HK$7 购买车票。

限时优惠码： 【DB7PMAEL7】

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条款及注意事项： 所有电子车票均以QR Code形式发放，毋须兑换实体车票，凭手机QR Code即可直接出入闸口。 免费市区预办登机服务仅适用于国泰航空及香港航空运营之航班，其他航空公司乘客需前往机场办理登机手续。 优惠名额有限，先到先得，售完即止。



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