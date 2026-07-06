长生津／生果金新安排！北上养老定居注意  即日起港币津贴可免费汇入内地银行 即睇申请资格+户口要求

长者注意，如果您或者身边的老友记打算或已经在内地享清福，社会福利署（社署）于今日(6日)带来了全新安排——推出全新的跨境汇款服务，便利选择在内地生活的香港长者。即日起，正领取综援、长生津及生果金可携现金援助合资格长者，可申请将港币津贴直接且免费地汇入其指定的内地银行帐户。 《星岛头条》特别为大家整理了最详尽的津贴金额、申请资格，以及最新汇款安排的懒人包，帮大家「悭水、悭力、悭手续费」！

1. 哪些长者可申请这项全新「跨境汇款服务」 ？

社署推出全新的跨境汇款服务，便利选择在内地生活的香港长者。即日起，正领取综援、长生津及生果金可携现金援助合资格长者，可申请将港币津贴直接且免费地汇入其指定的内地银行帐户。

只要您正在领取以下其中一项政府津贴，就可以转用这个新服务：

正享有「综援」的老友记（即参与「综合社会保障援助长者广东及福建省养老计划」）。

正享有「生果金」（高龄津贴）或「长者生活津贴」(长生津) 的老友记（即参与公共福利金计划下的「广东计划」或「福建计划」）。

2. 长者要准备甚么内地银行户口？

大家一定要看清楚，不是随便一间内地银行都可以，指定的接收户口必须符合以下全部两个条件。

大家一定要看清楚，不是随便一间内地银行都可以，指定的接收户口必须符合以下全部两个条件：

指定银行： 必须是广东省或福建省的中国银行或中国工商银行分行。 户口类型： 户口必须是「一类帐户」，而且必须可以存入港币（因为政府发放的援助金是港币）。

甚么是内地银行的「一类帐户」？

很多老友记可能对内地银行户口分类不太熟悉。简单来说，「一类帐户」就是安全级别最高、功能最齐全的银行户口。您可以把它当作在香港常用的主要银行户口一样，用来存取现金、买理财产品、转帐、交水电费或日常购物支付等都没有问题，最重要是金额没有限制！

3. 如何办理「跨境汇款服务」 申请手续？

手续非常简单，有兴趣的老友记可以这样做：

联络办事处： 可以先打电话预约，或者直接亲身去负责阁下个案的「社会保障办事处」，又或者找社署指定的代理机构帮忙办理。 所需文件： 办手续时，最重要记得带备您的内地指定银行户口证明文件（例如银行存折或月结单）。文件上一定要清清楚楚印有您的姓名和户口号码。

4. 官方提供有关「跨境汇款服务」的查询方法

有不明白的地方？不用担心，老友记可以随时打电话或者亲自去问。以下是社署指定代理机构的详细地址和电话：

如果您在广东省，可找「新家园协会」协助：

香港办事处： 电话：(852) 2815 7399 地址：九龙牛池湾清水湾道12号（香港升旗队总会）3楼 新家园协会彩虹服务中心

深圳办事处： 电话：(86) 0755 8300 3068 地址：广东省深圳市福田区福保街道加福华尔登府邸裙楼2楼

广州办事处： 电话：(86) 020 8319 9106 地址：广东省广州市越秀区广九大马路19号303室



如果您在福建省，可找「香港国际社会服务社」协助

香港办事处： 电话：(852) 2755 6800 或 (852) 2755 6500 地址：九龙坪石邨酒家大楼座平台 香港国际社会服务社福建计划办事处

福建办事处： 电话：(86) 0592 2655714 地址：厦门市思明区嘉禾路23号新景中心B栋1015室 福建计划服务站



５. 甚么是「广东计划」及「福建计划」?

社会福利署（社署）一直设有公共福利金计划下的「广东计划」及「福建计划」，这个计划的目的，就是专门为了让选择移居广东省或福建省的合资格香港居民，每个月都能够有一笔稳定的现金津贴落袋，绝对是大家安老的好帮手。

每个月有几多津贴？边个可以攞？

「广东计划」及「福建计划」主要分为两种津贴，金额已经在2026年2月1日调高了，大家可以按自己的年龄和经济状况来申请：

1. 高龄津贴（俗称「生果金」）

适合对象： 满 70岁或以上 的长者。

每月金额： $1,675

最大好处： 无需任何入息或资产审查（即是不用查身家），只要够岁数就可以申请！

2. 长者生活津贴

适合对象： 满 65岁或以上，有经济需要的老友记。

每月金额： 高达 $4,345，帮补大家在内地的日常开支。

注意事项： 这个津贴需要审查入息和资产，不能超过政府规定的限额。大家可以参考下表：

项目 单身人士限额 夫妇限额 每月总入息 $10,900 $16,680 资产总值 $415,000 $630,000

备注：如果不确定自己是否符合资格，可以在「香港政府一站通」网站，使用「广东计划及福建计划申请资格验算」工具自行检查。

6. 申请「广东计划」及「福建计划」的 7 大基本条件

除了年龄要求，老友记还需要符合以下几个条件，才可以顺利拿到津贴：

居港年期： 成为香港居民最少7年。 连续居港： 申请前1年必须连续住在香港（期间如果离开香港不超过90天，亦算及格。如果是去外地医病或做有薪工作，有足够证明可以酌情豁免）。请注意，非法留港或旅客身份是不合资格的。 居住要求： 成功申请后，每年必须在广东或福建住满最少 60天，才可以拿足全年的津贴。 不可双重受惠： 不可以同时领取其他高龄/伤残津贴，或者「综援」。 没有被判刑： 不是受合法羁留或在监狱服刑。 公屋户籍要注意： 如果您原本是香港公屋的住户，在离开香港前，必须交回公屋单位，或者在租约上取消自己的户籍。

资料来源：跨境汇款服务详情载于社署网页、广东计划／福建计划的申请资格是甚么？

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