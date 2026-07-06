$2车费敬老定虐老？港人叹亲戚要求长者乘车买餸/取件「乜都质晒俾佢哋」 网民斥：唔关个制度事

政府为长者及合资格残疾人士提供「2元乘车优惠」，60岁或以上香港居民可以「两蚊两折」，乘搭指定公共交通工具及服务。近日，有港人于网上发文，反思「$2优惠」究竟是「敬老」还是「虐老」，直指有亲戚因而要求长者担起家中需要乘车处理的庶务，如买餸及取快递等，「乜都质晒俾佢哋」。网民纷纷留言评击，「系个人虐老，唔关个制度事」。详情即看下文！

港人叹亲戚用尽长者「两蚊搭车」 叹买餸/取件「乜都质晒俾佢哋」

有港人日前于Threads发文，直言：「其实$2系敬老定虐老？」慨叹身边有亲戚利用长者的「2元乘车优惠」，将所有需要乘搭交通工具处理的家中庶务都交给家中长者处理，如买餸及取快递件等，「好钟意叫啲$2老人家落街买餸、拎sf（顺丰）货」，坦言「总之有咩要落街搭车都质晒比佢哋！」

「2元乘车优惠」是政府长者及合资格残疾人士 公共交通票价优惠计划，由2026年4月3日起，二元优惠计划由每程划一$2调整为「两蚊两折」。目的为让长者及合资格残疾人士可以优惠票价，使用指定公共交通工具及服务，60岁或以上香港居民，以及60岁以下合资格残疾人士：残疾程度达100%的综合社会保障援助（综援）计划受助人，以及伤残津贴受惠人均可使用此优惠。

网民怒斥：「唔关$2事系关屋企人虐老事」

楼主的帖文引来不少网民批评，直斥楼主的亲戚做法过份，「问下你嘅亲戚点解钟意虐老好过」、「为左2蚊点老人家做野会唔会折堕左少少」。不少人指出，问题并不是出于制度，「咁系你d（啲）亲戚XX姐（啫），唔关政府政策同个优惠事」、「唔关$2事，系关屋企人虐老事」。另外，有人认为让长者外出走动并不为过，「行得走得当做下运动」、「精打细算」。

文：TF

资料及图片来源：Threads、星岛图片库、运输署