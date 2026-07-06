成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?

香港地少人多，社会对公共房屋资源的合理分配日益关注。近日一名网民于社交平台上分享，成功向房屋署举报一宗滥用公屋个案，并获邀领取港币$3,000奖励金。事主对成功协助腾出公屋单位感到欣慰，却意外在网上引发两极化的激烈讨论，有不少网民大赞事主「做得好」，但亦有网民奉劝事主小心后续一事......

成功举报滥用公屋 收房署$3000奖励邀请函

有网民在社交平台群组贴出「『举报滥用公屋奖』领取奖励邀请函」，引发激烈讨论。 （香港公营房屋讨论区(FB版)图片）

有网民在社交平台群组「香港公营房屋讨论区(FB版)」，贴出由香港房屋委员会发出的「『举报滥用公屋奖』 领取奖励邀请函」。信件内容指出举报人因提供确切资料，成功协助房屋署向滥用公屋单位的住户发出「迁出通知书」，因此符合获取港币$3,000奖励金及感谢状的资格。

根据事主的帖文描述，这是一场持续多年的行动。事主形容「终于收到信叫我去收钱」，并表示经过长时间的努力：「举报佢哋足足几年，房署终于做嘢，由无奖金变有奖金，尽晒力帮大家争取多一个公屋单位，祝大家早日上楼！」，借此与网民分享喜悦。

网民唔欣赏？ 忧虑新公屋住客质素

该帖文发布后，瞬即引起数百名网民留言讨论，各方反应呈现明显分歧，当中反对及质疑的声音尤为猛烈。一部分网民对事主的行为提出强烈质疑，不少人忧虑举报会带来无法预计的邻里问题，担心新搬入的住户可能会严重影响自身的生活质素。有网民警告事主：「为赚𠮶3000，一阵换过新嚟白咭垃圾屋，到时搞到自己住得唔安宁」、「畀你逼走咗，新来嘅钟意执垃圾、半夜三更大嗌，你到时就头痛」，更有网民直言：「原本嘅好日子换来个傻嘅住对面屋都咪话唔大镬！谂起脚都软埋」，认为「为咗3000搞到自己日后冇咁好住」实属不智。

其次，有部分网民对举报行为本身带有强烈的道德批判。有人批评事主贪图小利：「到底要多大仇，先可以为左三千蚊做啲咁嘢？哈哈哈」、「咁嘅钱你都赚」，甚至称这笔奖金为「阴质钱」，直斥「呢啲钱拎咗都唔光彩」。更有网民认为事主多管闲事：「人哋滥用公屋，系人哋嘅事，点解要理？」此外，亦有网民对举报的实际成效泼冷水：「你真系想得简单，个单位又咪留俾下一个滥用公屋的人。」

网民反应两极化 「一齐努力举报」

另一方面，亦有大量网民留言赞赏事主，并认同其维护公屋资源公平性的行为。支持者表示：「我觉得做得好，政府都要嘥人力物力去查，查到对方国内有楼，资金超出限额，就唔好霸住间公屋啦。」有人认为留言批评的人是「身有屎，怕助长举报风」，并呼吁大家「一齐努力，举报公屋集团出击」、「举报！举报！滥用公屋，天灭家族」。同时，亦有部分网民对举报的细节感到好奇，留言询问事主：「请问笃佢咩？我都想笃个Ｘ街邻居，将间屋用嚟度假。」

面对网上热烈的反应，事主并无加入讨论，仅在帖文中补充了自己的看法：「（估唔到呢个post引到咁多支持滥用公屋嘅人出嚟）。」

图片及资料来源：香港公营房屋讨论区(FB版)

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