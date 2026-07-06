空间改做家｜实惠Vs日本城 爆款好物解救蜗居

香港人对家品及日用品的要求，往往是将「高空间利用率」、「极致性价比」与「多功能实用性」完美结合的生活美学。而在众多零售品牌中，能将这生活美学充分演绎的，就有实惠家居（Pricerite）及日本城（JHC），原来它们的热销爆款，都是离不开不占空间的收纳神器与日用品，且看这些产品如何帮大家改善生活空间吧！

百变层架 善用垂直空间

香港的居住空间向来以「寸金尺土」著称，如何在有限的空间内营造出最舒适、最整洁且兼具美感的现代生活，成为了每位都市人日常面对的智慧挑战。家具及家品零售商实惠（Pricerite）一直以空间智慧与高性价比的理念为卖点。

原来近期最受欢迎的五大热卖产品，就包括了Mesh Mesh百变层架系列、SOHO NOVO水立方塑胶防尘透明收纳箱系列、 易洁不黏锅厨具系列、 NOVA 方形折椅，以及SOHO NOVO 全棉毛巾系列。

面对厨房电器、浴室杂物或客厅陈列的立体储物需求，单靠普通的柜子往往无法充分利用垂直空间。Mesh百变层架系列正是空间扩容大师，这款层架精选耐用碳钢打造，表面经过专业防锈置物涂层处理，即使在厨房油烟或浴室潮湿环境下使用，也能保持不易生锈、不易褪色的状态。该产品最受推崇的是其DIY 独立组合概念，用家可以根据自己家中微波炉、电锅或收纳箱的实际高度，自由调节每层层架的高度，打造出贴身的收纳空间。

另一热卖产品是水立方透明收纳箱系列，这亦关乎香港人善用空间的大原则，换季衣物、儿童玩具、生活杂物的整理常常让人头痛，而寻找物品时翻箱倒柜更是浪费时间，此产品就是为解决这困扰而生的收纳神器。

这5件产品是都市人用合理预算改善生活质素、实践「小空间大智慧」的灵魂物件。如果大家也正计划为自己的家居环境进行一番除旧迎新或精细整理，这经过市场考验的热销好物，绝对值得入手。

5大热卖产品

Mesh百变层架系列（套装价 $159 起，优惠价再9折）

SOHO NOVO水立方塑胶防尘透明收纳箱系列（优惠价$79.9起）

SOHO NOVO 易洁不黏锅厨具系列（优惠价$49.9起）

NOVA 方形折椅（优惠价$139）

SOHO NOVO 全棉毛巾（优惠价$6.9至$39.9）

少占空间 高性价比日用品

日本城的核心定位是解决家居痛点，它不仅仅是出售家品与杂货的店舖，更是市民日常生活密不可分的延伸空间，专门针对香港家庭的居住与生活习惯提供解决方案。原来品牌的5款热卖产品涵盖了个人衞生、家居收纳、衣物清洁、环境除湿以及健康防护等范畴，而且价格极亲民，难怪成为Hot Items。

大部分家庭的居住面积有限，这直接决定了香港人在购买日常用品时，对「空间占用率」有着极高要求。NAXOS 悬挂式袋装面纸的爆红，正是精准地解决了这个痛点。传统的盒装面纸必须占用宝贵的台面空间，而悬挂式设计能将平面空间压力转化为垂直的墙面空间，完美释放狭窄的活动区域。KLEANN+ 洗衣球将原本体积庞大、沉重且占地方的洗衣液、柔顺剂、消毒剂「三合一」，浓缩成一盒小巧的洗衣球，为蜗居腾出了空间。这种空间友好型的产品，自然深得港人喜爱。

经过疫情后，香港人的公共衞生意识肯定加强了，SMILE 365 口罩凭借「香港制造」，给予了港人极大的安全感。配合价格亲民、质感厚实、无添加刺激成分的NAXOS 抗菌湿纸巾，正是外出时，不可或缺的恩物。

5大热卖产品

KLEANN+ 樱花香抗菌洗衣球 (72粒装) $49.9

NAXOS 抗菌湿纸巾 (80片装) $9

SMILE 365 白色独立片装防护口罩 $39.9

NAXOS 悬挂式袋装面纸 $10

着数王炭吸湿器 $21.9