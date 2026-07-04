开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣

开心购物节2026｜备受瞩目的「香港开心购物节」今年强势回归，汇聚了超过220个知名商户参与，当中涵盖了大家乐、惠康超级市场、美心MX等连锁品牌。是次活动网罗了极具吸引力的买一送一著数，以及各类超值购物折扣。此外，大会更特别增设了乐悠咭长者专属优惠，让不同阶层的市民都能全方位享受购物的乐趣。

2026香港开心购物节开锣！220+餐厅/超市/零售店限定优惠

2026香港开心购物节开锣！220+餐厅/超市/零售店限定优惠

由香港零售管理协会精心主办的第四届「香港开心购物节」已于即日起正式启动。本届以「香港好礼‧有礼」为主题，为香港市民及访港旅客送上多重消费礼遇。特别值得一提的是，今年大会极为贴心地推出了长者专属优惠，老友记只需出示乐悠咭，即可在众多商户尽享独家折扣，涵盖餐饮至日常购物，让长者们也能轻松参与这场全城购物盛宴，满载而归。

一连两个月！7-Eleven便利店/麦当劳/戏飞买一送一优惠

「香港开心购物节」买一送一优惠推广日期由即日起至8月31日，各商户将透过香港多个主流平台进行派发优惠，用户只需登入AlipayHK（支付宝香港）、八达通App、WeChat Pay HK（微信支付香港）以及BoC Pay+等应用程式，并前往平台内设立的指定购物节专区，即可领取包括7-Eleven便利店、东海堂、麦当劳以及指定戏飞的买一送一电子优惠券。

1. 7-Eleven 7仔食档 港式奶茶买一送一优惠

7-Eleven的7仔食档带来地道港式奶茶买一送一优惠，让您与好友一同分享香滑浓郁的港式风味。

2. 东海堂 人气西饼买一送一优惠券

人气连锁饼店东海堂推出限时买一送一优惠券，无论是精致蛋糕还是新鲜面包，都能以最优惠的价格品尝到日式烘焙的美味与用心。

3. Catalog 指定潮流鞋饰买一送一

Catalog为大家准备了指定鞋饰买一送一的惊喜优惠，轻松入手多款潮流鞋履及配饰，用最抵价钱配搭出个人独特风格。

4. 大生生活超市 精选人气零食买一送一

大生生活超市精选多款超人气零食买一送一优惠，包括大笪地鱼丝、大笪地梳打饼以及牛奶动物饼干。

5. 北角海逸酒店 自助晚餐买一送一优惠

北角海逸酒店特别推出成人自助晚餐买一送一超级优惠，让您以半价享受各式环球美食及新鲜海鲜。

6. KFC 肯德基 香蜜松饼及巴辣鸡腿包买一送一

肯德基带来两大经典美食买一送一优惠，包括外脆内软的香蜜松饼，以及惹味多汁的巴辣鸡腿包。

7. 麦当劳 巨无霸/早晨套餐激抵买一送一

麦当劳超值优惠涵盖全日，包括买一送一的巨无霸套餐、猪柳蛋汉堡超值早晨套餐，以及热即磨鲜奶咖啡（细）。

8. B+ cinema MOKO 人气戏院戏票买一送一电子赠券

旺角MOKO新世纪广场的B+ cinema MOKO亦推出戏票买一送一电子赠券，让您以最抵价钱入戏院欣赏最新大热猛片，享受震撼视听娱乐。

长者乐悠咭专享！大家乐免费奶茶/百佳超市减$20/饮茶75折

为长者而设的银发优惠活动则由2026年8月1日至8月31日进行。凡年满60岁或以上的长者，只需凭乐悠咭前往指定商户消费，即可换取多项独家著数，包括大家乐赠送的免费奶茶、于百佳超级市场购物可享减$20折扣，以及前往指定酒楼饮茶可获75折等。

1. 大家乐 早市送热奶茶

长者于上午11时前早市时段光顾大家乐，惠顾点心满粥系列，即免费获赠热奶茶1杯。

2. 坚信号上海生煎皇 早茶市减$3

坚信号上海生煎皇推出早市及茶市专属优惠，老友记可享$3折扣优惠。

3. 香港百佳超级市场 指定货品满额减$20

于香港百佳超级市场购买成人纸尿裤或奶粉产品，满$200即时减$20，减轻日常开支负担。

4. 悦品酒店 乐悠咭自助餐5折

持有乐悠咭的长者与两位或以上宾客同行，于The Platter惠顾半自助或全自助午餐及晚餐，即可享全单5折优惠。

5. 日本城 买满$128即减$12

老友记到日本城选购各款家居日用品，只需买满$128或以上货品，即可享用优惠券减$12。

6. 美心西饼 乐悠咭/长者咭享92折

长者只需于美心西饼门市出示乐悠咭或长者咭，购买任何原价产品即可享92折优惠。

7. 荃福楼 凭乐悠咭享$5茗茶及全日75折

长者只需出示乐悠咭，即可以优惠价$5享用荃福楼茗茶，更可同时享有全日75折优惠，与茶友聚会叹一盅两件最合适。

8. 一粥面 晚市送足料红豆沙

于一粥面晚市惠顾正价产品满$70或以上，即可获赠价值$18的红豆沙一碗，香甜滋润，为丰盛晚餐完美作结。

扫货购物优惠 中原电器/万宁/迪士尼乐园减高达$100

除了上述提及的买一送一著数以及长者专属折扣之外，「香港开心购物节」同时亦推出了涵盖多个范畴的常规购物优惠。用户可以预先透过指定平台领取适合自己的优惠券，并留待亲身到访中原电器、万宁、香港迪士尼乐园、圣安娜饼屋等不同类型的零售店舖时作扣减使用，部分折扣优惠更可高达$100。

1. 中原电器 $100购物优惠券

中原电器特别送出$100优惠券，无论是实用家电还是潮流电子产品都适用。

2. 香港迪士尼乐园度假区 20周年限定换领及小食折扣

适逢香港迪士尼乐园度假区20周年，购物节期间推出「SouvenEAR」迷你派对帽换领活动，更有户外小食亭专属折扣优惠。

3. 万宁 自家品牌保健产品减$25

万宁推出自家品牌保健产品$25折扣优惠，涵盖多款维他命及营养补充品。

4. 圣安娜饼屋 $5电子优惠券

圣安娜饼屋大派$5电子优惠券，购买法国面粉酸种面包更可享额外减$2优惠。

5. SKECHERS $100专属优惠券

人气运动鞋履品牌SKECHERS送出HK$100优惠券，让您以超值价格入手舒适好穿的波鞋及休闲服饰，随时随地充满活力。

6. 惠康超级市场 消费减高达$25

惠康超级市场及品味超市送出$12及$25优惠券，不论是购买新鲜食材、零食饮品还是粮油杂货，都能帮您悭得更多。

7. ZOFF 正价眼镜即减$200

日本连锁眼镜品牌ZOFF推出强大折扣，只需选购正价眼镜即可使用$200优惠券，轻松换配时尚镜框及优质镜片。

8. 优品360° 买满$250减$20

于优品360°门市尽情选购心水产品，只需单一消费满$250即时扣减$20，绝对是囤积零食与生活好物的大好时机。

资料来源：HKRMA