李居明-家居风水气口谈 落地大玻璃风水陷阱｜李居明大师会客室

风水学上，风水屋向来以「四正」为最佳，即宅形要四正、方位要四正。然而，很多新式建筑为了追求设计感，往往犯了风水大忌。以下为大家公开两个极为重要的风水秘诀。

门忌先见未能入

在香港，有一种奇怪的屋苑设计。比如你去探访亲友，从行人天桥上望过去，明明已看到其住宅，却要转一个大圈才能找到大门进入；又或者你驾车，远远就已经见到大厦，却要绕一个大圈才能找到大门进入。这种风水代表甚么呢？

这种「门先见未能入」的风水，代表财富无法立即入袋。研究发现，香港不少机构之所以经常无故破财，原因在此。所以，无论是买楼还是买写字楼，必要确保先看到大门，且能直接抵达，财路自然畅顺。

玄学电影《大运同行》揭示现代建筑师盲目追求现代设计，颠覆了中国五千年的堪舆文化，引发了严重风水问题，大师提出改良方法，是一部难得的风水纪录片。

大量采用落地玻璃门窗，足以令很多大型的机构或是中小公司陷入财政危机 ，乃不利风水的格局。

屋忌先见后门亭

某些豪宅的行车路设计，是开车经过时，先看到后门，却看不到正门。为何此风水不好？因豪宅的后门通常是家佣外出买餸、或倒垃圾的出入口。而你却先见后门，才入正门，这并不合理，你从来不会看到皇帝居住的地方或是寺庙，会让人先见后门才进正门吧。正确的风水，必须要看到正门才见后门方为贵。

另有一种风水设计，正常普遍的大门都是在地面，但某些大厦很奇怪，就是要上几层楼才是大门。或先要向下走几层楼梯，才是大门入口。更有特别的是先穿过隔壁大厦的大门，才进入自己居住大厦的大门口，这代表即使有财神爷来找你，你也必须先让给别人赚钱，余下来才能轮到你！

落地玻璃窗无私隐

中国风水具有极高深的智慧，可惜现今的建筑设计师许多都不会根据此理论，盲目崇尚非传统的设计，特别是大量采用落地玻璃门窗，令住客毫无私隐可言。这种风水格局，足以令很多大型的机构或是中小公司陷入财政危机，甚至面临倒闭厄运。

小友有亲身经历，见到对面的整幢大厦是全透明的落地大玻璃，从外面望过去，里面的人看电视、吃东西，举手投足都一目了然， 写字楼或住屋用落地玻璃幕墙，乃风水界过去几十年来最严重的错误。

窗户勿在西南及西北方

谨记这个最重要又简单的风水诀：西北方代表乾卦男主人， 西南方代表坤卦女主人。这两个重要方位切忌开窗！若这两个位置全用透明玻璃，代表家中的男女主人均会大破财，所有钱财将会像流水般泄漏。

补救方法是，是将这些位置的窗户封闭，或长年拉上厚窗帘。但要留意，安置窗帘也只能挽救大约七成的财政损失，依然会有损失。

所以，很多地区一旦经济出现问题，或有大型上市公司倒闭，明显也是与该地的建筑物风水格局有关。以术家过往数十年的风水经验来看，每次审视出事机构的风水，全部都能一语中的、查究到位。大家在置业或选写字楼时，务必引以为戒！