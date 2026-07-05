康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊

近年不少市民希望寻求工作时间较具弹性的兼职，以在空余时间增加额外收入。康乐及文化事务署（康文署）近日展开新一轮招聘，开出「非公务员合约兼职带位员」职位，时薪为70元。合约期为十二个月，对于正在寻找稳定兼职机会的人士而言，绝对值得关注。

康文署兼职带位员时薪达$70 负责验票/派场刊/人流管理

康文署兼职带位员时薪达$70 负责验票/派场刊/人流管理

根据招聘资料，「非公务员合约兼职带位员」的获聘者将会被派往「屯门大会堂」或「元朗剧院」工作。主要职责包括验票、派发场刊及节目小册子、带位及人群管理工作，具体细则会由场地主管作详细安排。

由于需要在剧院内工作，员工需在具备舞台音响及灯光效果、灯光较暗的环境下执行职务，并经常需要上落陡斜梯级及长时间站立或步行，所以获聘带位员需有一定的体力及环境适应力。同时，带位员必须穿著制服当值，主动与在场人士保持沟通，协助观众就座并执行场馆规则。

此外，因剧院节目的特殊性质，带位员须不定时及轮班工作，当中包括星期六、日及公众假期工作时间会因应实际节目而作安排，每更工作不少于三小时，并需要候命工作，部分情况下甚至可能须工作至凌晨，求职者在申请前应先衡量个人的时间分配。

中学学历即可应征康文署兼职带位员

在学历门槛方面，申请人必须在香港中学文凭考试（DSE）或中学会考（HKCEE）考获五科第2级（或E级）或以上成绩，当中必须包括中国语文科及英国语文科。此外，申请人亦必须在取得上述学历后，具备最少两年全职工作经验。

语文能力上，职位要求员工能阅读及书写中、英文，操流利广东话及英语，并懂普通话。若申请人本身已具备带位员或相关工作经验，将可获优先考虑。

康文署「非公务员合约兼职带位员」申请手续及截止日期