康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
更新时间：11:00 2026-07-05 HKT
发布时间：11:00 2026-07-05 HKT
发布时间：11:00 2026-07-05 HKT
近年不少市民希望寻求工作时间较具弹性的兼职，以在空余时间增加额外收入。康乐及文化事务署（康文署）近日展开新一轮招聘，开出「非公务员合约兼职带位员」职位，时薪为70元。合约期为十二个月，对于正在寻找稳定兼职机会的人士而言，绝对值得关注。
康文署兼职带位员时薪达$70 负责验票/派场刊/人流管理
根据招聘资料，「非公务员合约兼职带位员」的获聘者将会被派往「屯门大会堂」或「元朗剧院」工作。主要职责包括验票、派发场刊及节目小册子、带位及人群管理工作，具体细则会由场地主管作详细安排。
由于需要在剧院内工作，员工需在具备舞台音响及灯光效果、灯光较暗的环境下执行职务，并经常需要上落陡斜梯级及长时间站立或步行，所以获聘带位员需有一定的体力及环境适应力。同时，带位员必须穿著制服当值，主动与在场人士保持沟通，协助观众就座并执行场馆规则。
此外，因剧院节目的特殊性质，带位员须不定时及轮班工作，当中包括星期六、日及公众假期工作时间会因应实际节目而作安排，每更工作不少于三小时，并需要候命工作，部分情况下甚至可能须工作至凌晨，求职者在申请前应先衡量个人的时间分配。
中学学历即可应征康文署兼职带位员
在学历门槛方面，申请人必须在香港中学文凭考试（DSE）或中学会考（HKCEE）考获五科第2级（或E级）或以上成绩，当中必须包括中国语文科及英国语文科。此外，申请人亦必须在取得上述学历后，具备最少两年全职工作经验。
语文能力上，职位要求员工能阅读及书写中、英文，操流利广东话及英语，并懂普通话。若申请人本身已具备带位员或相关工作经验，将可获优先考虑。
康文署「非公务员合约兼职带位员」申请手续及截止日期
- 截止日期与时间：必须于2026年7月10日5pm或之前递交。
- 申请方法：透过公务员事务局的网上申请系统递交申请。
- 文件要求（本地学历）：持有本地学历的申请人，在现阶段毋须递交修业成绩及证书副本。
- 文件要求（非本地学历）：持有本港以外学历的人士，须于2026年7月17日或之前，将相关证明文件副本电邮至指定部门（[email protected]）作核实。
- 结果通知：申请人如在截止申请日期后约十二至十四个星期内仍未获邀参加面试，则可视作已落选。
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