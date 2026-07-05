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最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 

生活百科
更新时间：10:01 2026-07-05 HKT
发布时间：10:01 2026-07-05 HKT

旅客或来港人士面对文化及生活习惯差异时，往往需要时间观察与适应。近日，一名来港生活一个月的内地网民，于「小红书」上发文表示对香港厕所一独特管理方式感到大惑不解，更直呼是「最不懂的事」。

来港一月遇文化差异 网民困惑「为啥厕所都要上锁呀」

事主表示，来港一个月后，逐渐认为香港「是一个适合居住远大于适合旅游的地方」，她对本地洗手间的管理感到十分困惑，形容「有一件事真的理解不能」，那就是「为啥厕所都要上锁呀」。根据事主的描述，不仅是部分商场或店舖，就连其所属办公室的洗手间亦设有门锁。事主指出，其公司是「一个部门配几把钥匙，每个人带著钥匙去」使用洗手间，她因此青示香港普遍洗手间上锁情况令人无法理解。

网民热议拆解迷思：成本、卫生与安全为首要考量

帖文发布后，引发不少网民留言回应，当中不少人向事主解释此举背后的管理及成本考量，道破个中原因。有网民指出，将洗手间上锁是为了「用最低的成本，来控制清洁度」，因为上锁后「只供特定租户使用」，清洁人员只需定时清洁，否则增加的清洁费最终会间接「转介到客户」。

亦有意见强调了设施的私人性质，指明「不是所有厕所都是公厕」，写字楼及食肆的洗手间属私人范围，上锁能防止「上下楼层的人来用你们的厕所」并引发在厕格内抽烟等卫生问题。此外，还有网民提及安全责任考量，指出若对外开放而导致有人跌倒，「厕所付责的人有机会会承担责任赔偿」。同时，部分网民亦以内地洗手间的卫生及设施情况作对比，指出上锁的做法能避免出现卫生恶劣的情况，有效维持环境干净，甚至有人认为此安排应「建议全国推广 」。

资料来源:小红书

延伸阅读：深圳湾口岸全新智能公共厕所启用！新位置、新设施 网民大赞3设计超贴心： 公厕都变大湾区好去处！ 

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