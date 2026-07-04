Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试

生活百科
更新时间：15:30 2026-07-04 HKT
发布时间：15:30 2026-07-04 HKT

都会大学长者学苑｜随著社会对长者终身学习的需求日益增加，香港都会大学「长者学苑」宣布推出2026年9月学期的大学旁听课程。凡年满60岁或以上的香港居民即可报名，让长者与年轻学生一起在大学校园内上课，体验跨代共融的学习乐趣。

都会大学「长者学苑」$50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试

都会大学「长者学苑」$50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」$50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试

为鼓励长者学员持续学习，并促进跨代共融，香港都会大学特设「长者学苑」为长者提供多门涵盖语文、社会科学及科技的大专程度学科。凡年满60岁或以上之香港居民，不论性别、学历及背景，均可报读课程。成功报读的学员将以旁听生身份参与，过程中毋须缴交功课或参加考试，亦不会获发学分。不过，只要出席率达70%，即可获颁「旁听课程出席证书」。

「长者学苑」2026年9月学期接受即日起申请

「长者学苑」2026年9月学期旁听课程涵盖多个范畴，包括「中国人文学科基础课程」、「语文通论」、「教育与社会」、「English for Effective Communication」以及「Information Technology for Learning」等。有关课程的上课地点将设于葵兴校园或荔景校园，每科每学期的费用只需$50，并将于7月15日截止报名。

都会大学「长者学苑」2026年9月学期⼤学旁听课程⼀览表：

课程类别 课程编号 课程名称 授课语言 (学期)*
2026年 9月学期 大学旁听课程 CHIN A163C 中国人文学科基础课程(二)：思想与信仰 中文 2*
CHIN A171C 应用文 中文 1
CHIN A172C 语文通论 中文 1
SOSC A112C 社会科学基础课程：经济学与政治学 中文 2*
EDU E220C 教育与社会 中文 1
ENGL A090 English Speaking and Listening Skills 英文 1
BUS B103 English and Communications for Business I 英文 1
IT E150 Information Technology for Learning 英文 1
ENGL E120 English for Effective Communication I: Reading and Writing 英文

*部份课程为期「2个学期 (即1学年课程)」，学员必须完成整个学期方为完成课程。

报名方法：

  1. 报名前请先联络长者学苑，查询心仪科目的剩余学额。

  2. 收到学苑回复确认上课时间表及学额后，再透过电邮向学苑确认留位。

  3. 于截止报名日期前，妥善递交报名表格及缴交学费。

香港都会大学长者学苑

资料来源：HKMU

同场加映：60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心

最Hit
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
9小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
1小时前
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
16:49
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
影视圈
3小时前
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
影视圈
1小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
7小时前
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
足球世界
8小时前
16强最强戏码葡萄牙对西班牙。
世界杯2026｜16强最强戏码葡萄牙对西班牙 一文睇清16强至决赛开波时间及电视直播资料
足球世界
5小时前
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
21小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
2026-07-03 13:46 HKT