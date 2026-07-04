都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
更新时间：15:30 2026-07-04 HKT
发布时间：15:30 2026-07-04 HKT
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都会大学长者学苑｜随著社会对长者终身学习的需求日益增加，香港都会大学「长者学苑」宣布推出2026年9月学期的大学旁听课程。凡年满60岁或以上的香港居民即可报名，让长者与年轻学生一起在大学校园内上课，体验跨代共融的学习乐趣。
都会大学「长者学苑」$50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
为鼓励长者学员持续学习，并促进跨代共融，香港都会大学特设「长者学苑」为长者提供多门涵盖语文、社会科学及科技的大专程度学科。凡年满60岁或以上之香港居民，不论性别、学历及背景，均可报读课程。成功报读的学员将以旁听生身份参与，过程中毋须缴交功课或参加考试，亦不会获发学分。不过，只要出席率达70%，即可获颁「旁听课程出席证书」。
「长者学苑」2026年9月学期接受即日起申请
「长者学苑」2026年9月学期旁听课程涵盖多个范畴，包括「中国人文学科基础课程」、「语文通论」、「教育与社会」、「English for Effective Communication」以及「Information Technology for Learning」等。有关课程的上课地点将设于葵兴校园或荔景校园，每科每学期的费用只需$50，并将于7月15日截止报名。
都会大学「长者学苑」2026年9月学期⼤学旁听课程⼀览表：
|课程类别
|课程编号
|课程名称
|授课语言
|(学期)*
|2026年 9月学期 大学旁听课程
|CHIN A163C
|中国人文学科基础课程(二)：思想与信仰
|中文
|2*
|CHIN A171C
|应用文
|中文
|1
|CHIN A172C
|语文通论
|中文
|1
|SOSC A112C
|社会科学基础课程：经济学与政治学
|中文
|2*
|EDU E220C
|教育与社会
|中文
|1
|ENGL A090
|English Speaking and Listening Skills
|英文
|1
|BUS B103
|English and Communications for Business I
|英文
|1
|IT E150
|Information Technology for Learning
|英文
|1
|ENGL E120
|English for Effective Communication I: Reading and Writing
|英文
*部份课程为期「2个学期 (即1学年课程)」，学员必须完成整个学期方为完成课程。
报名方法：
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报名前请先联络长者学苑，查询心仪科目的剩余学额。
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收到学苑回复确认上课时间表及学额后，再透过电邮向学苑确认留位。
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于截止报名日期前，妥善递交报名表格及缴交学费。
香港都会大学长者学苑
-
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电话：2915 2380
-
网站：>>按此<<
资料来源：HKMU
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