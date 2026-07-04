都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试

都会大学长者学苑｜随著社会对长者终身学习的需求日益增加，香港都会大学「长者学苑」宣布推出2026年9月学期的大学旁听课程。凡年满60岁或以上的香港居民即可报名，让长者与年轻学生一起在大学校园内上课，体验跨代共融的学习乐趣。

都会大学「长者学苑」$50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试

都会大学「长者学苑」$50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试

为鼓励长者学员持续学习，并促进跨代共融，香港都会大学特设「长者学苑」为长者提供多门涵盖语文、社会科学及科技的大专程度学科。凡年满60岁或以上之香港居民，不论性别、学历及背景，均可报读课程。成功报读的学员将以旁听生身份参与，过程中毋须缴交功课或参加考试，亦不会获发学分。不过，只要出席率达70%，即可获颁「旁听课程出席证书」。

「长者学苑」2026年9月学期接受即日起申请

「长者学苑」2026年9月学期旁听课程涵盖多个范畴，包括「中国人文学科基础课程」、「语文通论」、「教育与社会」、「English for Effective Communication」以及「Information Technology for Learning」等。有关课程的上课地点将设于葵兴校园或荔景校园，每科每学期的费用只需$50，并将于7月15日截止报名。

都会大学「长者学苑」2026年9月学期⼤学旁听课程⼀览表：

课程类别 课程编号 课程名称 授课语言 (学期)* 2026年 9月学期 大学旁听课程 CHIN A163C 中国人文学科基础课程(二)：思想与信仰 中文 2* CHIN A171C 应用文 中文 1 CHIN A172C 语文通论 中文 1 SOSC A112C 社会科学基础课程：经济学与政治学 中文 2* EDU E220C 教育与社会 中文 1 ENGL A090 English Speaking and Listening Skills 英文 1 BUS B103 English and Communications for Business I 英文 1 IT E150 Information Technology for Learning 英文 1 ENGL E120 English for Effective Communication I: Reading and Writing 英文

*部份课程为期「2个学期 (即1学年课程)」，学员必须完成整个学期方为完成课程。

报名方法：

报名前请先联络长者学苑，查询心仪科目的剩余学额。 收到学苑回复确认上课时间表及学额后，再透过电邮向学苑确认留位。 于截止报名日期前，妥善递交报名表格及缴交学费。

香港都会大学长者学苑

资料来源：HKMU