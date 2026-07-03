住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民：咁咪交贵啲租
发布时间：15:39 2026-07-03 HKT
香港公屋轮候需时且需通过入息及资产审查，但租金相对公开市场低廉，故此不少人认为只要成功获派公屋，便能享有安稳生活，坊间更有「得公屋得天下」的说法。近日，有网民于社交平台发文，好奇住公屋是否等于可以「住一世」，除非遇到一大原因，「否则赖死唔走」。帖文引起网民热议，有人认为一直住公屋都要计数：「咁咪交贵啲租」，也有网友认为香港房屋政策会按社会情况调整，「住一世公屋」说法似乎存在变数。
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」网民：咪交贵啲租
香港公屋租金相宜，加上公屋轮候时间需时，一旦成功获派公屋，不少人都希望能够「住过世」，故此坊间更有「得公屋得天下」的说法。最近，有网民于社交平台发文，好奇入住公屋后是否等于能够「住一世」：「系咪除非变超级富户焗买楼搬走，否则基本上赖死唔走住一世？」
帖文引起网民热议，有人认为这个说法理论上正确，只要不超出入息限额5倍，而且能够接受缴交额外租金即无需迁出，「唔走咪交多啲租啰」、「仔女买楼减名，间屋一够60岁又唔驶搬细屋」、「睇吓你觉得交4.5倍租𠮶啲算唔算公屋超级富户」。有人则认为就算公屋「交贵租」也比私人市场的租金便宜，放弃公屋的诱因不大，「买私楼9成按揭都可以上会，有能力咪买，就算公屋交2.5倍租或以上，都平过私人市场租金好多，都系可以储钱」
有网友分享身边朋友的情况，指不少公屋户的下一代亦未必会搬离：「可以离得开嘅真系好少数，根本无生活压力，舒舒服服一世就好」，不过他认为人人想法不同，视乎对生活有何要求。与此同时，随著时代变迁，有网民提出上一代有感住公屋并不光彩，「一有能够就买楼搬走，而家住公屋反而被标签成人生胜利组」。不过，有网友提出房屋政策因时制宜，不时会调整以配合社会情况，公屋可住一世仍存在变数，「以前就是的，现在说不定」、「年轻应有大志向上流，储蓄够转居屋或私楼；政府成日转政策将不知转成点」。
甚么是「公屋富户」？2026年最新入息资产限额
公屋的「富户政策」适用于已入住满10年的公屋租户，须每两年进行一次申报家庭入息及资产。假若住户在香港境内持有住宅物业，又或是家庭入息及资产超越了指定上限，除有机会需要承担额外的租金外，部分情况下更可能会被要求交还及迁出现时居住的公屋单位。此外，透过「批出新租约政策」获批新租约的住户和透过「公屋租约事务管理政策」获批相关申请的住户，不论其居住年期，亦须每两年按「富户政策」进行申报。
香港房屋委员宣布全新的公屋租金「四级制」将于2026年10月1日起正式实施，此项新政策是根据2025年10月1日所公布的租金级别调整，首批受影响的租户已于去年10月的申报周期接受审核，并将于2026年10月1日开始履行新租约。当局特别说明，现正缴交1.5倍及2倍净租金另加差饷的住户，可继续按原有水平缴交。
|入息范围
|入息范围
|入息范围
|入息限额
|资产净值
|家庭人数
|超额2倍不高于3倍
|超额3倍不高于4倍
|超额4倍不高于5倍
|超额5倍
|超额100倍
|1人
|$26,461-$39,690
|$39,691-$52,920
|$52,921-$66,150
|$66,150
|$1,330,000
|2人
|$41,361-$62,040
|$62,041-$82,720
|$82,721-$103,400
|$103,400
|$2,070,000
|3人
|$51,741-$77,610
|$77,611-$103,480
|$103,481-$129,350
|$129,350
|$2,590,000
|4人
|$64,041-$96,060
|$96,061-$128,080
|$128,081-$160,100
|$160,100
|$3,210,000
|5人
|$80,301-$120,450
|$120,451-$160,600
|$160,601-$200,750
|$200,750
|$4,020,000
|6人
|$93,241-$139,860
|$139,861-$186,480
|$186,481-$233,100
|$233,100
|$4,670,000
|7人
|$102,801-$154,200
|$154,201-$205,600
|$205,601-$257,000
|$257,000
|$5,140,000
|8人
|$114,941-$172,410
|$172,411-$229,880
|$229,881-$287,350
|$287,350
|$5,750,000
|9人
|$126,761-$190,140
|$190,141-$253,520
|$253,521-$316,900
|$316,900
|$6,340,000
|10+人
|$138,301-$207,450
|$207,451-$276,600
|$276,601-$345,750
|$345,750
|$6,920,000
|2.5倍净租金+差饷
|3.5倍净租金+差饷
|4.5倍净租金+差饷
|迁出单位
|迁出单位
文:RY
资料及图片来源:香港公营房屋讨论区(FB版) 、香港房屋署
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